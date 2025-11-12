ASSE : une légende du club voit loin avec Kilmer Sports et balance sur les agissements de Romeyer !
OM Mercato : une légende du FC Barcelone à Marseille ? 

Sergio Busquets
Bastien Aubert
12 novembre 2025

En débarquant à l’Olympique de Marseille à seulement 20 ans, Arthur Vermeeren confirme son statut de pépite du football belge. Positionné en sentinelle ou milieu axial, le jeune joueur impressionne déjà par sa faculté d’intégration dans l’effectif phocéen et la maturité affichée pour son âge. De l’Antwerp à la Ligue 1, son évolution est rapide et fait de lui une pièce essentielle du projet marseillais.

Vermeeren, la nouvelle pièce maîtresse du milieu marseillais

Du haut de son mètre quatre-vingts, Arthur Vermeeren incarne la sérénité au cœur du jeu marseillais. Dès ses débuts sous le maillot olympien, il fascine par sa précision technique et son calme sur la pelouse. Déjà impliqué dans six matches de championnat, il a su s’adapter au rythme intense de la Ligue 1, sans jamais paraître dépassé. Sa passe décisive et sa capacité à dicter le tempo soulignent encore davantage son apport tactique, précieux dans l’équilibre du collectif.

Cette capacité à rester discret tout en étant indispensable rappelle, pour certains, les profils des plus grands, à l’image de certains milieux à la longévité exceptionnelle.

Un ancien coach impressionné : la référence à Busquets

L’éloge la plus marquante vient sans doute de Thierry Siquet, l’ancien sélectionneur des U19 belges, qui a formé Vermeeren durant ses années à l’Antwerp. Son regard sur le prodige marseillais est limpide : “C’est un joueur que l’on ne remarque pas toujours mais, quand il est visible, c’est le signe que l’équipe fonctionne”. Pour Siquet, la ressemblance tactique avec un certain Sergio Busquets s’impose. Sobriété, lecture du jeu et discrétion technique : les parallèles sont évidents : « Il me fait penser à Sergio Busquets. »

Cette comparaison propulse Vermeeren dans une autre dimension et atteste de la qualité rare du joueur, dont la valeur marchande n’a cessé de grimper ces derniers mois. Elle a progressé en flèche depuis l’été 2022, passant de 150 000 à plus de 22 millions d’euros en juin dernier, symbole de son potentiel énorme.

Des performances déjà remarquées face à Brest et l’Ajax

Ses prestations récentes parlent pour lui. Face à Brest puis lors du duel européen contre l’Ajax, Arthur Vermeeren a été titularisé par Roberto De Zerbi. Son entraîneur n’a pas hésité à saluer son sérieux : “S’il joue comme ça, c’est un titulaire”. Sa capacité à enchaîner, tout en évitant le moindre avertissement, souligne sa concentration et sa discipline.

Bien que sa feuille de statistiques affiche pour l’instant un but vierge, Vermeeren se montre décisif autrement. Par son placement judicieux et ses relances propres, il sécurise le cœur du jeu marseillais et fluidifie la circulation, offrant à l’OM une base technique fiable sur chaque séquence de possession.

Un avenir prometteur à Marseille

Doté d’une maturité bluffante pour son âge, Arthur Vermeeren a déjà su séduire vestiaire comme encadrement. Calme, posé, mais d’une utilité indiscutable, il semble prêt à s’imposer durablement dans le onze olympien cette saison. Sa progression rappelle que l’avenir du milieu de terrain phocéen pourrait bien s’écrire avec lui aux commandes.

Les supporters de l’OM, tout comme le staff et ses anciens formateurs, voient en lui un patron en devenir. Sa trajectoire ascendante attire l’attention de tout le football français, invitant à suivre de près son évolution, comme on peut suivre l’actualité des grandes stars étrangères et leurs rebondissements.

Promis à une grande carrière, Arthur Vermeeren prouve déjà sur la Canebière que son style et son intelligence de jeu peuvent le propulser parmi les références européennes, tout en offrant à l’OM une colonne vertébrale ambitieuse et moderne.

FC BarceloneMercatoOM
#A la une#DÉCLARATIONS#TRANSFERTS

