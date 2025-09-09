Arabie saoudite : grosse inquiétude pour Karim Benzema !

Al-Ittihad annonce ce mardi que Karim Benzema est blessé. Sans en dire plus sur la nature de sa blessure.

Mauvaise nouvelle pour Al-Ittihad et Karim Benzema. Le club saoudien révèle ce mardi après-midi que son attaquant français s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement et qu’il a entamé un programme de rééducation à la clinique du club, en coordination avec l’International Medical Center, partenaire médical du club ».

Le communiqué d’Al-Ittihad laisse entendre que la blessure de Benzea pourrait être grave

Le communiqué précise ensuite que les progrès de Benzema continueront d’être suivis de près pour qu’il puisse retrouver sa pleine forme physique, ce qui laisse à penser que son indisponibilité sera assez longue. Un coup dur pour le joueur de 37 ans, qui avait démarré la nouvelle saison de Saudi Pro League par un triplé lors du succès 5-2 face à Al-Okhdood.