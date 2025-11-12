OM Mercato : De Zerbi prêt à sacrifier Hojbjerg pour un champion d’Europe !

Luciano Spalletti veut déjà boucler l’arrivée de Højbjerg à la Juventus Turin au mercato hivernal. Mais à l’OM, Roberto De Zerbi ne veut pas entendre parler d’un départ, à moins que…

La Juventus Turin veut frapper fort pour renforcer son milieu au mercato hivernal et entend miser sur Pierre‑Emile Højbjerg. Pour ce faire, Luciano Spalletti aurait déjà fait de la place au taulier de l’OM dans l’entrejeu. Roberto De Zerbi, fidèle à sa philosophie et à son projet de jeu, considère toutefois le Danois comme « son fils » et intouchable à ses yeux à l’OM.

Højbjerg contre Locatelli, De Zerbi dit oui !

Ekrem Konur explique donc que la porte sera fermée à double tour pour un éventuel départ d’Højbjerg. Une seule condition pourrait faire réfléchir le coach italien et elle s’appelle Manuel Locatelli (27 ans). Le champion d’Europe 2021 avec l’Italie vu à Marseille comme un élément capable de dicter le tempo, protéger la défense et relancer avec élégance.

14 matches et une saison blanche…

Un échange de cette envergure pourrait donc être envisagé du côté de l’OM au cours du prochain mercato hivernal même si la Juve n’a pas encore réfléchi à cette option pour le moins audacieuse. Le robuste Locatelli (1,85m) a disputé 14 matches cette saison toutes compétitions confondues pour aucun but ni passe décisive.