Les dirigeants de l’OM auraient reçu des offres très importantes pour Robinio Vaz, l’une aurait pu leur permettre de battre le record d’indemnité du club.

Avec ses entrées en jeu déroutantes, son pressing incessant et, désormais, ses buts, Robinio Vaz s’est fait une place au sein de la rotation de l’OM. Surtout maintenant qu’Amine Gouiri est blessé. Le jeune attaquant de 19 ans est très apprécié de Roberto De Zerbi, qui apprécie son culot. L’entraîneur italien n’hésite plus à titulariser l’ancien Sochalien et celui-ci le lui rend bien avec des prestations haut de gamme. Prestations qui valent des intérêts de l’étranger.

Il pourrait prolonger avant la fin de l’année

RMC a annoncé hier soir que la direction de l’OM avait reçu des offres importantes pour son jeune joueur, « qui auraient tout simplement fait de Robinio Vaz le joueur le mieux vendu de l’histoire du club pour un joueur ayant fait sa formation ou post formation à Marseille ». Ce qui signifie une somme équivalente ou supérieure à 16 M€ puisque le record d’indemnité de l’OM pour un joueur qu’il a formé est pour l’instant de 16 M€ pour Samir Nasri à l’été 2008.

Selon Football Club de Marseille, Robinio Vaz susciterait « de l’intérêt en Allemagne, en Italie mais surtout en Angleterre où il a été approché par deux clubs. Pour le moment, la position du club et celle du joueur et de son entourage sont claires : un départ de Marseille n’est pas envisageable. L’OM chercherait même d’après certains échos à verrouiller sa pépite en la prolongeant. À savoir que le bail du jeune attaquant à Marseille se termine en juin 2028 ». RMC assure que la signature du nouveau contrat, de longue durée, pourrait intervenir avant la fin de l’année.