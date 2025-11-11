Auteur d’un incroyable début de saison, Robinio Vaz serait suivi par de nombreux clubs étrangers. L’OM, lui, espère le prolonger.

Lorsqu’Amine Gouiri s’est blessé avec la sélection algérienne lors de la précédente trêve internationale, l’OM n’a pas paniqué. Car Robinio Vaz réalise un très gros début de saison et, avec Pierre-Emerick Aubameyang, il peut atténuer les effets de l’absence de l’ancien Rennais. L’ancien Sochalien a déjà inscrit quatre buts en Ligue 1, dont un doublé qui a permis de renverser (temporairement) le SCO d’Angers. Dynamique, vif et adroit dans le dernier geste, Vaz impressionne. Et suscite des convoitises à l’étranger.

Deux clubs anglais l’ont approché

Selon Football Club de Marseille, Robinio Vaz susciterait « de l’intérêt en Allemagne, en Italie mais surtout en Angleterre où il a été approché par deux clubs. Pour le moment, la position du club et celle du joueur et de son entourage sont claires : un départ de Marseille n’est pas envisageable. L’OM chercherait même d’après certains échos à verrouiller sa pépite en la prolongeant. À savoir que le bail du jeune attaquant à Marseille se termine en juin 2028″.

Recruté pour seulement 200.000€ à l’été 2024, Robinio Vaz devrait largement rentabiliser son transfert. Qu’il parte dès l’été prochain ou qu’il s’inscrive dans la durée à l’OM…