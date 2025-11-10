Samedi, le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, a invité ses joueurs à ne pas « écouter les con… » de certains, faisant référence à Jérôme Rothen, notamment. Ce dernier lui a répondu.

Juste après la victoire de l’OM sur le Stade Brestois (3-0), Medhi Benatia est passé devant les médias pour régler quelques comptes : « Et puis tu as l’avis de l’extérieur: il faut tout jeter, tout est catastrophique, à commencer par moi, le coach, le président, les joueurs, les jeunes… On a l’habitude. Tous les jours, je leur dis : « N’écoutez pas toutes ces conneries ». Ils veulent déstabiliser mais ils n’ont pas réussi ». Un tacle en bonne et due forme à Jérôme Rothen, très critique envers l’OM dans son émission, ce qui lui avait déjà valu une réponse salée de l’adjoint de Benatia, Ali Zarrak, sur X.

« On nous prend pour des jambons »

L’ancien joueur du PSG a pris bonne note de ce tacle mais n’a pas changé pour autant de ligne de conduite. Sur RMC ce lundi, Rothen a déclaré : « Depuis la dernière trêve, dès que le niveau s’élève, l’OM ne dégage pas beaucoup de forces ». Christophe Dugarry, qui participe à l’émission, a renchérit : « Je suis fatigué avec l’OM. On nous prend pour des jambons. Je regarde jouer l’OM, je m’ennuie, c’est mortel ». Il y a un mois, l’ancien attaquant, qui change d’avis plus vite qu’il n’enquillait les buts quand il était joueur, assurait le contraire…

Medhi Benatia tient là une nouvelle mise en pratique de ses conseils à ses joueurs. Car les critiques de Jérôme Rothen et de Christophe Dugarry ne devraient pas s’arrêter…