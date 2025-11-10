FC Nantes : un chassé croisé totalement inattendu en vue entre Conceiçao et Deschamps ?
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors du match contre Brest.
Raphaël Nouet
10 novembre 2025

Vainqueur de l’OM au Vélodrome (1-0) mercredi dernier en Champions League, l’Atalanta Bergame vient de limoger son entraîneur, Ivan Djuric.

Avant le match contre l’Atalanta Bergame, mercredi dernier, Roberto De Zerbi avait déclaré en conférence de presse que la Dea n’était pas autant en crise qu’elle voulait le faire croire. Il avait à la fois raison et tort. Raison car le club italien est venu s’imposer au Vélodrome (1-0), certes grâce à une dernière action confuse qui aurait dû voir l’arbitre siffler un pénalty en faveur de l’OM, au lieu de quoi l’Atalanta a marqué sur le contre. Mais victoire méritée tout de même. Et tort car l’Atalanta est bien en crise puisqu’elle vient de limoger son entraîneur !

Djuric viré ce lundi après un 0-3 à domicile

Le club lombard vient de l’annoncer via un communiqué : au lendemain d’une défaite 0-3 à domicile contre le promu Sassuolo, il a décidé de se séparer de son entraîneur, Ivan Djuric, arrivé à l’intersaison pour remplacer l’emblématique Gianpiero Gasperini. L’ancien coach du Torino n’aura dirigé le vainqueur de l’Europa League 2024 que pendant 15 matches, pour un bilan positif (4 victoires, 8 nuls, 3 défaites) mais pas suffisant pour sa direction. Il devrait être remplacé par Raffaele Palladino.

Ce renvoi doit faire enrager Roberto De Zerbi, qui tenait absolument à battre le grand rival de son club de cœur, Brescia. Mais aussi les supporters de l’OM, qui doivent se dire qu’il y avait mieux à faire mercredi. Mais pour cela, encore aurait-il fallu que leur équipe joue un peu plus…

