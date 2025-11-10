Atteint par une pubalgie, Nayef Aguerd a suscité une vive inquiétude, aussi bien du côté de l’OM que du Maroc. Mais le défenseur central a tenu à rassurer tout le monde.

C’est peu dire que Roberto De Zerbi a jeté un froid samedi soir, après la victoire sur Brest (3-0), en annonçant que Nayef Aguerd souffrait d’une pubalgie, qu’il avait aggravée et qui pourrait carrément lui faire manquer la Coupe d’Afrique des Nations. Les supporters des Lions de l’Atlas, qui ont vu Achraf Hakimi se faire exploser la cheville quatre jours plus tôt, étaient au plus mal ! La perte d’un deuxième titulaire en défense alors que la CAN sera organisée sur leur sol serait un terrible coup dur.

Aguerd n’est pas inquiet par sa blessure

Même chose pour l’OM, où Aguerd est devenu incontournable par ses performances impressionnantes. Mais, bonne nouvelle, le joueur est beaucoup moins alarmiste que son entraîneur ! La Minute OM assure que « Aguerd n’est pas inquiet pour son état et ne doute pas de sa participation à la CAN. Il a simplement besoin de repos pour retrouver sa pleine forme. Le défenseur poursuit sa récupération avec prudence avant un retour progressif à la compétition ».

Une très bonne nouvelle confirmée par une story publiée par Pierre-Emerick Aubameyang, qui a voyagé avec Aguerd jusqu’au Maroc. Dans sa vidéo, on voit le défenseur central tout sourire et ne semblant pas souffrir de sa pubalgie. S’il se repose suffisamment pendant cette quinzaine internationale, il pourrait être disponible pour le déplacement de l’OM à Nice dans dix jours.