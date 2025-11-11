L’été dernier, l’OM suivait le jeune milieu néerlandais Kees Smit (AZ), que son sélectionneur, Louis van Gaal, compare à la légende du FC Barcelone Xavi.

Lors de la dernière intersaison, avant qu’ils ne mettent la main sur Matt’O’Riley et Arthur Vermeeren, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont étudié les profils de nombreux milieux de terrain. Notamment celui de Kees Smit. Ce Néerlandais de 19 ans, formé à l’AZ, a explosé la saison dernière. Il est international dans toutes les catégories d’âge et devrait bientôt être convoqué chez les A. L’OM n’est pas allé au bout de cette piste, évaluée à 10 M€ par Transfermarkt. Selon Louis van Gaal, le club phocéen est peut-être passé à côté du nouveau Xavi.

« J’ai entraîné Pedri au Barça et je vois des choses de lui chez Kees Smit »

Le sélectionneur des Pays-Bas a déclaré que Smit avait tout pour marcher sur les traces de la légende du FC Barcelone ! « Je dois faire attention à ce que je dis, mais j’ai entraîné Pedri au Barça et je vois des choses de lui chez Kees Smit. Les changements de direction, l’utilisation des deux pieds, la vision du jeu, ce sont des choses que j’avais remarquées chez Pedri à l’époque. S’il atteint la moitié de ce que Pedri a accompli dans sa carrière, tout le monde sera content. »

Smit, lui, se verrait bien signer au Barça, comme tout Néerlandais qui se respecte : « Je regarde presque tous les matches de Barcelone. C’est tout simplement mon club préféré ». L’avenir nous dira si l’OM est passé à côté d’un des meilleurs milieux de la planète !