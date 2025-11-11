Annoncé partant du Real Madrid cet hiver, le défenseur Raul Asencio (22 ans) était notamment courtisé par l’OM. Mais il ne devrait finalement pas quitter les Merengue.

Après les arrivées tardives de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd cet été, l’OM s’imaginait bien pourvu aux postes de défenseurs centraux puisque Leonardo Balerdi était toujours et que Facundo Medina avait été recruté en provenance de Lens. Sauf que le dernier nommé s’est déjà blessé deux fois depuis le début des hostilités, idem pour son compatriote et qu’Aguerd souffre d’une pubalgie. D’où l’idée, pour l’état-major marseillais, d’attirer en prêt un autre défenseur central en janvier. L’une des pistes menait à Raul Asencio.

Il a été le meilleur défenseur à Vallecas

A 22 ans, le jeune Espagnol semblait décidé à quitter le Real Madrid cet hiver. Il jouait trop peu à son goût, plombé par des prestations décevantes la saison dernière mais également par une affaire extra-sportive qui pèse sur son moral. Mais la donne s’est inversée dimanche. Titularisé à Vallecas (0-0), Asencio a été le meilleur défenseur du Real Madrid. Non content de faire bonne garde devant les attaquants adverses, il s’est signalé par ses relances propres (91% de passes réussies, 49 sur 54, meilleur total de l’équipe) et s’est procuré une grosse occasion.

Pour AS, il pourrait profiter des blessures régulières de Rüdiger, des prestations en dents de scie et des suspensions récurrentes de Huijsen pour grappiller du temps de jeu, lui qui n’avait pris qu’à 22 minutes lors des trois matches précédents. De fait, son départ en janvier ne serait plus d’actualité. Tant pis pour l’OM…