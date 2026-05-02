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FRANCE

FC Nantes – OM : Beye annonce qu’il ne démissionnera pas et détruit ses joueurs

Par Fabien Chorlet - 2 Mai 2026, 18:34
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Habib Beye en conférence de presse

Le coach de l’OM, Habib Beye, s’est exprimé en conférence de presse après la défaite des Olympiens face au FC Nantes (3-0).

Au terme d’une prestation honteuse et indigne d’une équipe qui vise la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné ce samedi sur la pelouse du FC Nantes (3-0), pour le compte de la 32e journée de Ligue 1.

La réaction d’Habib Beye

En conférence de presse d’après-match, Habib Beye a annoncé qu’il démissionnerait pas de son poste d’entraîneur de l’OM malgré cette nouvelle déroute. « Quand on relève un challenge comme celui-ci, on n’abandonne pas. Je ne démissionnerai jamais, sauf si je suis le problème. J’ai dit aux joueurs que je me battrais jusqu’à mon dernier souffle. J’assume, je ne me cache pas. J’ai été sifflé récemment, je l’accepte. Mais c’est difficile de protéger tout le monde après une telle prestation. On est complètement passés au travers et on n’a pas été irréprochables dans les attitudes. »

L’entraîneur marseillais a, par ailleurs, détruit ses joueurs. « La seule analyse possible, c’est qu’il n’y avait rien dans notre match : pas de désir, pas de volonté collective, pas de qualité. On a ce qu’on mérite. Quand on voit le travail fourni dans la semaine, c’est très surprenant. Mais la prestation est difficile à accepter quand on est l’OM. Je ne peux pas protéger mes joueurs après un tel match. Si je le fais, je passe pour un menteur. Tout le monde a vu les comportements, les efforts, la prestation. Quand on n’a pas cette notion d’engagement dans un match comme celui-ci, c’est inacceptable. À la pause, j’aurais pu sortir 90 % de l’effectif. J’ai voulu impacter, mais faire entrer des jeunes ne leur aurait pas rendu service. Quand on porte le maillot de l’OM, on ne peut pas montrer ce visage. L’adversaire mérite sa victoire. La saison est longue et difficile, et pour certains, le supplément d’âme n’existe plus. Mais on se battra jusqu’au bout. »

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