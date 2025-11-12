Touché à l’épaule avant la trêve internationale, Amine Gouiri (OM, 25 ans) vit une convalescence express… au Qatar, dans un centre étroitement lié au PSG !

Il y a quelques semaines, Amine Gouiri quittait le terrain sur une mauvaise note. Victime d’un choc violent avec le gardien de l’Ouganda, l’international algérien s’était blessé à l’épaule. Opéré dans la foulée, l’attaquant de l’OM a entamé une course contre la montre pour revenir au plus vite… et il a choisi un lieu bien particulier pour le faire.

Selon les informations de La Gazette du Fennec, le buteur de l’OM est depuis une semaine au centre médical Aspetar à Doha. Un établissement ultra-moderne réputé dans le monde entier, notamment pour sa collaboration étroite avec le PSG depuis l’arrivée de QSI en 2011. Ironie du sort, c’est donc dans un centre partenaire du grand rival parisien que le joueur de l’OM soigne son épaule !

Entouré de spécialistes, Gouiri (25 ans) suit un programme de rééducation « millimétré », taillé sur mesure pour lui permettre de retrouver rapidement la compétition. L’objectif est clair : être prêt à rejouer avec l’OM dès que possible, sans doute dès janvier 2026. Preuve de l’efficacité du lieu, Ousmane Dembélé y a récemment retrouvé la pleine possession de ses moyens. De quoi inspirer Gouiri, qui espère lui aussi revenir plus fort… et faire trembler les filets du Vélodrome dès son retour.