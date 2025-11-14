OM : La blessure de Murillo pourrait accélérer une piste alléchante sur le mercato

Marseille tremble : la blessure d’Amir Murillo relance le dossier Mingueza

L’Olympique de Marseille connaît un coup dur : Amir Murillo, son latéral droit, s’est blessé aux ischio-jambiers lors du dernier match, et son indisponibilité n’est pas encore connue. Cette situation pourrait bien servir les intérêts de l’OM sur le prochain mercato, en plaçant sur le devant de la scène un nom déjà évoqué : Oscar Mingueza.

Mingueza : la cible idéale en cas d’urgence

Dans ce contexte, le profil d’Oscar Mingueza apparaît comme une option très séduisante. Le défenseur espagnol du Celta Vigo, formé au Barça, dispose d’une polyvalence précieuse : il peut évoluer en latéral droit, mais aussi dans l’axe.

Son contrat avec le Celta arrive à échéance en juin 2026, ce qui donne potentiellement à l’OM une marge de manœuvre : les Galiciens pourraient accepter un départ dès cet hiver pour éviter de perdre le joueur gratuitement dans quelques mois.

Une affaire financièrement intéressante

Selon les médias spécialisés, le prix de Mingueza serait estimé autour de 18 à 20 millions d’euros par le Celta. Mais du côté marseillais, on pourrait chercher à négocier bien en dessous de cette somme, en jouant notamment sur la situation contractuelle du joueur.

Si l’OM réussit ce coup, ce serait non seulement une solution crédible immédiate au problème de Murillo, mais aussi un investissement malin pour l’avenir.