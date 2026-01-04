À LA UNE DU 5 JAN 2026
Ligue 1 : le PSG s’adjuge le derby face au Paris FC, le RC Lens ne s’envole pas

Par William Tertrin - 4 Jan 2026, 22:46
Pour la première fois depuis 47 ans, le Parc des Princes vibrait pour un derby parisien en Ligue 1. Le PSG s’impose 2-1 devant un Paris FC vaillant, confirmant sa domination et revenant à hauteur du RC Lens au classement.

Un retour historique sous le signe de la maîtrise parisienne

Cette rencontre très attendue entre Parisiens avait tout d’une fête du football francilien. Mais sur la pelouse, le PSG a rapidement imposé sa loi. Presque au complet, les hommes de la capitale ont fait face à un Paris FC amoindri par l’absence de cinq titulaires retenus pour la CAN. Dès l’entame, la hiérarchie s’est dessinée, confirmée par des chiffres criants à la mi-temps : le Paris FC n’affichait que 0,02 en “expected goals”, preuve d’une domination nette des champions de France.

Doué rayonne, le PSG avance sans trembler

Désiré Doué a crevé l’écran, multipliant les percées balle au pied et mettant constamment la défense adverse sous pression. Juste avant la pause, c’est lui qui débloque le score après un service de Ruiz, convertissant la supériorité du PSG (45e). Son énergie a donné le tempo d’un collectif appliqué, parfois trop, mais qui n’a jamais perdu la main sur le jeu.

Paris FC y croit grâce à un penalty contesté

De retour des vestiaires, les joueurs de Stéphane Gilli affichent des intentions plus offensives. Une accélération de Gory débouche sur un penalty jugé litigieux concédé par Illya Zabarnyi, transformé sans trembler par Geubbels (51e). Le suspense renaît un instant, le Paris FC s’offre une éclaircie — mais l’espoir sera de courte durée.

Dembélé répond, le PSG maintient la pression sur Lens

La réaction du PSG est immédiate : deux minutes après l’égalisation, Ousmane Dembélé accélère côté droit et force la décision sur une contre-attaque fulgurante. Sa frappe, déviée par De Smet dans ses propres cages, scelle le sort du match (53e). Grâce à ce succès dans le derby, Paris reste au contact du RC Lens dans la course au titre, en revenant à un seul point.

Le PSG en embuscade, Paris FC dans la tourmente

En s’adjugeant ce derby, le PSG rappelle qu’il reste le patron du football parisien tout en poursuivant sa chasse au RC Lens en tête du championnat. Si Doué et Dembélé ont brillé, le Paris FC doit vite réagir s’il ne veut pas sombrer dans la lutte pour le maintien.

