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FRANCE

PSG Mercato : un transfert à 40 millions d’euros en préparation cet été

Par William Tertrin - 3 Mai 2026, 13:00
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Luis Campos (PSG)

Prêté à Tottenham cette saison, Randal Kolo Muani pourrait ne jamais revenir s’imposer au PSG. Le club parisien envisagerait désormais un transfert définitif.

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, l’avenir de Randal Kolo Muani semble s’écrire loin du Parc des Princes. L’attaquant français, actuellement prêté à Tottenham, ne ferait plus partie des plans de Luis Enrique pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort contre environ 95 millions d’euros, l’international tricolore n’a jamais totalement réussi à s’imposer durablement dans l’effectif parisien. Après un passage réussi en prêt à la Juventus puis un nouveau prêt en Premier League plus décevant (5 buts et 4 passes décisives en 37 matchs), son avenir dans la capitale paraît désormais compromis.

Un prix de départ à environ 40 millions d’euros

D’après ces mêmes sources, le PSG aurait fixé son prix de départ à environ 40 millions d’euros pour un transfert définitif cet été. Toujours sous contrat jusqu’en 2028, Kolo Muani attire déjà plusieurs clubs européens, séduits par son profil de attaquant polyvalent capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés.

Si aucun accord n’est encore officialisé, le scénario d’un départ définitif semble de plus en plus probable. Le PSG cherche à alléger son effectif offensif et à récupérer une partie de son investissement initial, tandis que le joueur veut retrouver un projet où il sera titulaire indiscutable.

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