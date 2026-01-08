À LA UNE DU 8 JAN 2026
[09:54]PSG – OM : Riolo prend al-Khelaïfi pour fracasser le Trophée des champions
[09:35]FC Barcelone Mercato : Chelsea prêt à miser 150 M€ sur un Blaugrana !
[09:08]PSG Mercato : une pépite de la CAN à 100 M€ détournée par la Premier League !
[08:49]ASSE : changement radical chez Horneland, les Verts applaudissent !
[08:29]Le derby de Madrid éclipsé par un FC Barcelone phénoménal
[08:16]Stade Rennais Mercato : à la lutte avec l’OL pour un défenseur du PSG
[08:01]RC Lens : 8 mois de suspension pour une figure du club, les supporters également sanctionnés !
[07:44]FC Nantes Mercato : bonne nouvelle dans un dossier prioritaire
[07:28]OM Mercato : le nouveau Messi aurait pu être marseillais !
[07:13]Real Madrid : énorme surprise avec Mbappé en cas de finale face au FC Barcelone ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : le nouveau Messi aurait pu être marseillais !

Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 07:28
💬 Commenter
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, et le président, Pablo Longoria, assistant à un entraînement au Koweït avant le Trophée des champions.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

La presse espagnole s’enflamme pour le match de Roony Bardghji avec le FC Barcelone hier contre l’Athletic Bilbao (5-0), le comparant à Lionel Messi. Et dire que l’OM a failli le recruter l’été dernier !

Le FC Barcelone a réalisé une prestation impressionnante, hier, en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, pulvérisant l’Athletic Bilbao (5-0). Les Blaugranas ont notamment inscrit quatre buts en dix-sept minutes (de la 22e à la 38e) en première période. Titularisé à la place de Lamine Yamal dans le couloir droit de l’attaque, le Suédois Roony Bardghji a été impressionnant. En plus d’avoir inscrit le troisième but des siens, il a été dans tous les bons coups, mettant au supplice la défense basque par sa technique, sa vivacité et son intelligence de jeu. Ce qui a fait dire au journaliste d’El Chiringuito José Alvarez : « Il y a du Messi dans ses gestes ». Rien que ça !

Recalé à cause de problèmes au genou…

C’est le moment de rappeler que, l’été dernier, l’Olympique de Marseille s’est penché sur son cas ! Bardghji était en instance de départ du FC Copenhague et les Phocéens faisaient partie de ses courtisans, au même titre que le FC Porto. Finalement, Medhi Benatia et Pablo Longoria avaient préféré passer la main après avoir appris que l’ailier de 20 ans souffrait de problèmes à un genou récurrents. Le FC Barcelone, lui, n’a pas hésité et a empoché la mise pour… 2,5 M€. Un montant ridicule au regard du talent du joueur. Et inutile de préciser que depuis le début de la saison, Bardghji n’a eu aucun problème au genou. Le principal responsable de son faible temps de jeu chez les Blaugranas s’appelle Lamine Yamal, qui joue au même poste.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Pour l’OM, c’est une petite déception, toutefois atténuée par le fait que Bardghji est ailier droit et évolue donc au même poste que Mason Greenwood. Et que, de toute façon, même s’il a des gestes qui rappellent Lionel Messi, personne ne devrait égaler l’Argentin…

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot