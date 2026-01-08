La presse espagnole s’enflamme pour le match de Roony Bardghji avec le FC Barcelone hier contre l’Athletic Bilbao (5-0), le comparant à Lionel Messi. Et dire que l’OM a failli le recruter l’été dernier !

Le FC Barcelone a réalisé une prestation impressionnante, hier, en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, pulvérisant l’Athletic Bilbao (5-0). Les Blaugranas ont notamment inscrit quatre buts en dix-sept minutes (de la 22e à la 38e) en première période. Titularisé à la place de Lamine Yamal dans le couloir droit de l’attaque, le Suédois Roony Bardghji a été impressionnant. En plus d’avoir inscrit le troisième but des siens, il a été dans tous les bons coups, mettant au supplice la défense basque par sa technique, sa vivacité et son intelligence de jeu. Ce qui a fait dire au journaliste d’El Chiringuito José Alvarez : « Il y a du Messi dans ses gestes ». Rien que ça !

Recalé à cause de problèmes au genou…

C’est le moment de rappeler que, l’été dernier, l’Olympique de Marseille s’est penché sur son cas ! Bardghji était en instance de départ du FC Copenhague et les Phocéens faisaient partie de ses courtisans, au même titre que le FC Porto. Finalement, Medhi Benatia et Pablo Longoria avaient préféré passer la main après avoir appris que l’ailier de 20 ans souffrait de problèmes à un genou récurrents. Le FC Barcelone, lui, n’a pas hésité et a empoché la mise pour… 2,5 M€. Un montant ridicule au regard du talent du joueur. Et inutile de préciser que depuis le début de la saison, Bardghji n’a eu aucun problème au genou. Le principal responsable de son faible temps de jeu chez les Blaugranas s’appelle Lamine Yamal, qui joue au même poste.

Pour l’OM, c’est une petite déception, toutefois atténuée par le fait que Bardghji est ailier droit et évolue donc au même poste que Mason Greenwood. Et que, de toute façon, même s’il a des gestes qui rappellent Lionel Messi, personne ne devrait égaler l’Argentin…