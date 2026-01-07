À LA UNE DU 7 JAN 2026
[09:00]CAN : le tableau complet des quarts de finale
[08:45]OM, OL Mercato : un Olympique est enfin passé à l’attaque pour Abdelli ! 
[08:17]FC Nantes : les Kita changent tout, coup de tonnerre pour la suite du mercato hivernal !
[07:46]OM Mercato : il a battu le PSG, Benatia pose 8 M€ pour le recruter cet hiver ! 
[07:22]ASSE : Horneland lâche un indice clair sur son avenir
[07:00]PSG : Luis Enrique sur le départ, Campos fait une annonce retentissante ! 
[06:00]ASSE Mercato : mais où sont passés les 50 M€ investis par Tanenbaum ?
[05:00]FC Nantes Mercato : Les Kita fortement contrariés dans le dossier Ilenikhena (AS Monaco)
[00:00]FC Barcelone – PHOTO : Pedri a présenté sa petite bombe à ses coéquipiers
[23:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Les Verts sont loin des attentes de l’été »
OM Mercato : il a battu le PSG, Benatia pose 8 M€ pour le recruter cet hiver ! 

Par Bastien Aubert - 7 Jan 2026, 07:46
Artur (Botafogo)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En quête d’un renfort offensif capable d’apporter percussion et efficacité sur l’aile droite, l’OM a formulé une offre concrète pour Artur (Botafogo, 27 ans).

L’OM a décidé d’accélérer sérieusement sur le marché des transferts. Alors que le Trophée des Champions contre le PSG se profile, la presse brésilienne assure que le club phocéen a posé 8 millions d’euros sur la table pour recruter un certain Artur.

Après des prestations offensives jugées trop pauvres et un manque criant de solutions devant, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia savent que l’OM doit se renforcer sans tarder pour rester compétitif sur tous les tableaux. Artur, numéro 7 de Botafogo, coche plusieurs cases avec son profil dynamique, sa capacité à attaquer la profondeur et son volume de jeu.

Artur a battu le PSG cet été 

Du côté du club brésilien, rien n’est encore acté. Les négociations se poursuivent aussi bien entre les deux clubs qu’avec l’entourage du joueur. L’entraîneur de Botafogo, Martín Anselmi, a d’ailleurs clairement affiché son souhait de conserver Artur, qu’il considère comme un élément clé de son projet sportif. Un paramètre qui complique l’opération et pourrait faire grimper les exigences financières du club carioca. On se rappelle d’ailleurs que l’intéressé faisait partie de l’équipe qui a battu le PSG l’été dernier lors de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis…

Pour l’OM, ce dossier est révélateur d’une stratégie assumée : aller chercher des profils à fort potentiel hors d’Europe, capables de s’adapter rapidement et d’apporter un impact immédiat. À ce stade, Marseille a lancé un message clair au marché. Reste à savoir si cette première offensive suffira à faire plier Botafogo ou si Benatia devra encore sortir le carnet de chèques pour offrir à De Zerbi l’attaquant qu’il attend avec impatience.

