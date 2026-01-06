OM Mercato : l’Angleterre lâche une énorme bombe sur l’avenir de Mason Greenwood !

Ce mardi soir, en Angleterre, il est question d’un retour de Mason Greenwood, l’attaquant de l’OM, à Manchester United, son club formateur…

Les rumeurs autour de Mason Greenwood agitent l’OM en ce début de Mercato d’hiver. La première émanait d’Espagne et de Fichajes qui croit savoir que l’attaquant anglais, relancé avec succès sous le maillot de l’OM, a convaincu le FC Barcelone de miser sur lui, par son impact offensif, sa capacité à faire la différence et son efficacité devant le but. Des qualités qui séduisent fortement les dirigeants blaugranas, à la recherche d’un profil immédiatement performant.

Pour rendre l’opération possible, le FC Barcelone envisagerait d’inclure Ferran Torres dans la balance. L’international espagnol de 25 ans n’est plus considéré comme intransférable au Barça et à l’OM, le profil de Ferran Torres plairait.

MU s’activerait pour faire revenir Greenwood

Et ce mardi soir, c’est un retour en Angleterre qui est évoqué pour Greenwood. Selon MatchDayCentral, Manchester United envisagerait le retour au bercail de son ancien prodige cet été. Les têtes pensantes de MU se seraient récemment réunies pour débattre du sujet. Une information qu’il convient de prendre avec des pincettes. Formé à Manchester United, Greenwood avait effectué ses débuts professionnels en 2019. En 129 apparitions, il avait inscrit 35 buts pour MU. En février 2021, il avait prolongé son contrat jusqu’en 2025 mais le club l’avait suspendu le 30 janvier 2022, dans les heures qui avaient suivi les accusations de tentative de viol et d’agression pour des faits prétendument commis en 2021, et il avait lancé une enquête interne peu après avant de mettre un terme à son contrat en août 2023…