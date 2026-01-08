À LA UNE DU 8 JAN 2026
PSG – OM : Luis Enrique envoie du lourd, De Zerbi va encore surprendre

Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 06:58
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, le long de la ligne de touche au Parc des Princes, avec son homologue du PSG, Luis Enrique, derrière lui.
Ce soir à 19h se disputera le Trophée des champions entre le PSG et l’OM. Pour ce Classico délocalisé au Koweït, Luis Enrique devrait aligner son onze type et Roberto De Zerbi tenter un coup.

Premier titre de l’année 2026 pour le football français, qui ne pouvait rêver meilleure affiche puisque le PSG, vainqueur de tout la saison dernière, affrontera à 19h son meilleur ennemi, l’OM, qui a terminé 2e en championnat. Cette affiche se disputera au Koweït, moyennant 3,5 M€ et dans un stade Jaber al-Ahmad qui devrait afficher quasiment complet puisque plus de 50.000 places ont été vendues. Malgré le boycott des ultras marseillais et le voyage annulé par le club de la capitale, faute d’engouement. Pour cette affiche, les deux entraîneurs devraient opter pour des tactiques différentes mais qui leur correspondent finalement : Luis Enrique va faire ce qu’il a dit alors que Roberto De Zerbi va tenter de surprendre…

Le onze type du PSG, moins Hakimi

En conférence de presse, hier, l’entraîneur du PSG a fait savoir qu’il allait aligner ce qui se rapproche le plus de son onze type, moins Achraf Hakimi, toujours à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. L’Equipe comme Le Parisien annoncent un onze identique : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Luis Enrique a pu laisser plusieurs titulaires au repos lors de la victoire sur le PFC (2-1) dimanche. C’est surtout la première fois depuis quatre mois qu’il a le choix des hommes et la possibilité d’aligner ses meilleurs joueurs. Après l’exceptionnelle 2024-25, au cours de laquelle les organismes avaient été beaucoup trop sollicités, les Parisiens sont tombés comme des mouches à partir de septembre. Lors du premier Classico (1-0 pour l’OM au Vélodrome en championnat), le PSG alignait quasiment une équipe bis à cause de son infirmerie pleine et de la soirée du Ballon d’Or, qui se déroulait en même temps. Cette fois, il va sortir le grand jeu !

Kondogbia, Balerdi et encore une défense à trois à l’OM

Roberto De Zerbi, lui, devrait à nouveau surprendre. A commencer par sa défense à trois, qui n’a pas du tout fonctionné contre Nantes (0-2) dimanche. En l’absence d’Arthur Vermeeren, expulsé face aux Canaris, il devrait également relancer Geoffrey Kondogbia au milieu, aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg. Enfin, sans surprise, Leonardo Balerdi, malade le week-end dernier, va reprendre sa place en défense centrale. Comme le PSG, l’OM est handicapé par une lourde absence, celle de Nayef Aguerd, mobilisé par le Maroc à la CAN. Le Lion de l’Atlas avait été fondamental lors de la victoire sur Paris en début de saison puisqu’en plus d’être à l’origine de l’unique but (marqué contre son camp par Marquinhos, qui était au duel avec lui), il avait été infranchissable défensivement. L’Equipe et La Provence annoncent le même onze : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Kondogbia, Hojbjerg, Emerson – Greenwood, Aubameyang, Paixao. Une équipe type qui aurait fière allure si le doute ne rongeait pas l’OM après sa défaite contre Nantes…

