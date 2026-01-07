OM Mercato : après Guendouzi, un autre ancien marseillais vers la Turquie ?

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

L’ancien milieu de l’OM Mattéo Guendouzi va quitter la Lazio Rome pour Fenerbahçe. Et Luis Henrique pourrait bien suivre une trajectoire identique.

Sous contrat à la Lazio jusqu’en 2028, Matteo Guendouzi s’apprête à quitter le club romain, qu’il avait rejoint en 2023 en provenance de l’OM. Ces derniers jours, plusieurs clubs étaient à la lutte pour tenter de s’attacher ses services. Guendouzi (26 ans) était sollicité par Galatasaray, Fenerbahce, Sunderland et l’Atlético de Madrid. Et c’est le Fener qui va rafler la mise. La Lazio avait fixé le bon de sortie à 30 M€ pour son milieu international français, mais elle viendrait d’accepter l’offre de 25 M€ assortie de bonus du club stambouliote.

Besiktas fonce sur Luis Henrique

En rupture de banc à l’Inter Milan, Luis Henrique pourrait lui aussi quitter l’Italie pour la Turquie. Selon Ekrem Konur, spécialiste du Mercato et du football turc, l’ailier est dans le viseur de Besiktas. L’Inter demande 5,5 M€ pour lâcher Luis Henrique en prêt au club turc pendant une saison et demie, et Besiktas est OK sur les modalités de l’opération mais espère faire baisser le montant du prêt.

A 24 ans, Luis Henrique est beaucoup performant depuis son arrivée en Italie qu’avec l’OM la saison passée. En 17 matchs avec l’Inter toutes compétitions confondues, il n’a pas inscrit le moindre but (1 passe décisive). A suivre…