À LA UNE DU 8 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : Lamine Yamal de nouveau en couple après Nicki Nicole, il en rêve !
[23:00]FC Barcelone Mercato : Manchester United a tranché pour l’avenir de Marcus Rashford !
[22:20]OM Mercato : après Guendouzi, un autre ancien marseillais vers la Turquie ?
[21:53]Supercoupe d’Espagne : le FC Barcelone colle une manita à l’Athletic Bilbao, Bardghji épate !
[21:25]ASSE Mercato : Kilmer Sports a déniché le successeur d’Ekwah en Angleterre !
[21:10]Trophée des champions : avant PSG-OM, Luis Enrique s’en prend… à l’IA !
[20:50]FC Barcelone Mercato : Deco confirme le retour de Cancelo… le RC Lens impacté ?
[20:30]OM Mercato : accord trouvé avec Abdelli, il est tout proche de Marseille !
[20:00]OM Mercato : Artur (Botafogo), un drôle de pari à 8 M€ !
[19:30]PSG Mercato : Marco Verratti vers un rebond XXL !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : après Guendouzi, un autre ancien marseillais vers la Turquie ?

Par Laurent Hess - 7 Jan 2026, 22:20
💬 Commenter
Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

L’ancien milieu de l’OM Mattéo Guendouzi va quitter la Lazio Rome pour Fenerbahçe. Et Luis Henrique pourrait bien suivre une trajectoire identique.

Sous contrat à la Lazio jusqu’en 2028, Matteo Guendouzi s’apprête à quitter le club romain, qu’il avait rejoint en 2023 en provenance de l’OM. Ces derniers jours, plusieurs clubs étaient à la lutte pour tenter de s’attacher ses services. Guendouzi (26 ans) était sollicité par Galatasaray, Fenerbahce, Sunderland et l’Atlético de Madrid. Et c’est le Fener qui va rafler la mise. La Lazio avait fixé le bon de sortie à 30 M€ pour son milieu international français, mais elle viendrait d’accepter l’offre de 25 M€ assortie de bonus du club stambouliote.

Besiktas fonce sur Luis Henrique

En rupture de banc à l’Inter Milan, Luis Henrique pourrait lui aussi quitter l’Italie pour la Turquie. Selon Ekrem Konur, spécialiste du Mercato et du football turc, l’ailier est dans le viseur de Besiktas. L’Inter demande 5,5 M€ pour lâcher Luis Henrique en prêt au club turc pendant une saison et demie, et Besiktas est OK sur les modalités de l’opération mais espère faire baisser le montant du prêt.

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

A 24 ans, Luis Henrique est beaucoup performant depuis son arrivée en Italie qu’avec l’OM la saison passée. En 17 matchs avec l’Inter toutes compétitions confondues, il n’a pas inscrit le moindre but (1 passe décisive). A suivre…

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot