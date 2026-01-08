À LA UNE DU 8 JAN 2026
Stade Rennais Mercato : à la lutte avec l’OL pour un défenseur du PSG

Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 08:16
💬 Commenter
Noham Kamara en action lors du 32e de finale de Coupe de France Vendée FC-PSG.
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le Stade Rennais, l’OL mais également le TFC feraient partie des clubs intéressés par le jeune défenseur central du PSG Noham Kamara (18 ans).

Récemment, nous avons relayé l’information selon laquelle l’Olympique Lyonnais tenterait de se faire prêter Noham Kamara par le PSG. Après deux années de tension suite au passage de John Textor à la tête des Gones, les relations entre les deux clubs se sont normalisées, au point que la direction parisienne n’hésiterait pas à envoyer son jeune joueur dans la capitale des Gaules. Mais selon le compte X PSGInside-Actus, l’OL ne serait pas la seule écurie intéressée par le jeune défenseur central de 18 ans, natif de la région parisienne et qui a été formé chez les champions d’Europe.

Une arrivée pour compenser quel départ ?

Le Stade Rennais, le Toulouse FC, des clubs allemands et espagnols seraient également sur les rangs. Les Rouge et Noir ainsi que les Violets auraient déjà entamé des discussions avec le PSG. Les écuries étrangères privilégieraient un transfert mais Paris n’est pas ouvert à cette hypothèse. Ce sera un prêt, et sans option d’achat. A Rennes, le trio défensif Seidu-Jacquet-Brassier fait du très bon travail et Rouault est là pour suppléer l’un d’eux. Une arrivée de Kamara signifierait-elle que l’un d’entre eux risque de partir durant ce mercato d’hiver ?

On pense notamment à Jérémy Jacquet, qui ne cesse d’impressionner malgré son jeune âge (20 ans). Habib Beye a pourtant sorti les barbelés en fin d’année 2025, assurant qu’il faudrait une très grosse somme pour inciter le Stade Rennais à lâcher sa pépite…

