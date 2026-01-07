La défaite du LOSC face au Stade Rennais (0-2) n’a pas seulement laissé des traces sur le terrain. Olivier Létang a été pointé du doigt pour son comportement envers le corps arbitral, provoquant un tollé médiatique… qui n’échappe pas au RC Lens.

Le RC Lens se serait bien passé de ce ricochet. Si la défaite cuisante du LOSC face au Stade Rennais (0-2) a mis en lumière un nouveau craquage d’Olivier Létang envers le corps arbitral, cette polémique rejaillit indirectement sur le champion d’automne. Défenseur régulier du président du LOSC, Mohamed Toubache-Ter s’est en effet insurgé contre le traitement de l’affaire, rappelant que d’autres incidents similaires, impliquant des joueurs, n’avaient pas reçu la même attention médiatique.

« Il eut été digne d’avoir ce coup de gueule quand un joueur de Lens insultait de “pd” un adversaire ?? Posons-nous la question de cet emballement médiatique à l’endroit d’Olivier Létang… ce dernier doit sûrement se calmer, pas de problème. Mais posons-nous la question », a-t-il écrit en réponse à un sujet mis en boîte par le journaliste lensois Sylvain Charley, offusqué par la dernière sortie déplacée de Létang.

L’affaire à laquelle fait référence Toubache-Ter remonte à mai dernier, lors de la journée contre l’homophobie, quand Jonathan Gradit avait proféré des insultes envers Krépin Diatta de Monaco (4-0). Le défenseur du RC Lens avait été sanctionné et présenté des excuses. La polémique actuelle ravive les souvenirs et pose la question : Olivier Létang fera-t-il un geste similaire pour apaiser la tension ? Certains, à Lens ou à Marseille, en doutent fortement…