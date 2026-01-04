L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a critiqué le président du LOSC, Olivier Létang, qui a mis la pression à l’arbitre, Eric Wattelier, à la mi-temps du match d’hier.

Pour Olivier Létang, le dérapage d’hier soir, à la mi-temps de Lille-Rennes (0-2), pourrait être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase de la patience collective. Car une fois encore, le président du LOSC s’est permis de descendre à la mi-temps pour balancer ses quatre vérités à l’arbitre, Eric Wattelier, accusé d’avoir expulsé Alexsandro dès le quart d’heure de jeu pour une faute en position de dernier défenseur. Ce dimanche, médias et acteurs du football sont unanimes pour pointer du doigt le comportement du patron lillois. Dès hier soir, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, n’avait pas manqué de le critiquer.

« Les dirigeants lillois, notamment le président qui a l’habitude, ont essayé de créer un contexte »

« On est restés calmes dans un contexte qui était un peu électrique et les dirigeants lillois, notamment le président qui a l’habitude, ont essayé de créer un contexte. Ça ne devait plus jamais arriver dans le football. Il faut aider les acteurs du jeu, qu’ils soient footballeurs ou arbitres, ce type de pression à la mi-temps déstabilise tout le monde. »

« Pour moi, le terrain appartient aux acteurs du terrain et donc le terrain devrait appartenir aujourd’hui aux joueurs, aux staffs et à personne d’autre, en tout cas pas sur un terrain de foot et pas dans une logique de mettre la pression sur qui que ce soit. Je ne suis pas celui qui va vous dire que ça n’arrive pas ailleurs, mais en tout cas c’était encore le cas ce soir et je trouve que ce n’est pas forcément une belle image pour notre football. Nos arbitres n’ont pas besoin de ça, ils ont besoin d’être soutenus. Je suis le premier à me plaindre quand il y a des mauvaises décisions et on le fait tous, donc je ne suis pas différent d’un autre entraîneur. Mais quand on a nos frustrations, il faut savoir reconnaître que ça ne sert pas à notre contexte et ça ne sert pas à la rencontre de toute façon. »