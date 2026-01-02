Stade Rennais Mercato : le conseil en or de Beye au PSG et au Real Madrid pour s’offrir Jacquet

À 20 ans, Jérémy Jacquet s’impose comme le roc du Stade Rennais. Ciblé par le PSG et le Real Madrid, mais également Manchester United, le défenseur est jugé intouchable par Habib Beye, qui a tout de même donné certains conseils aux prétendants les plus motivés.

Jacquet, symbole d’une ambition décuplée à Rennes

Promu titulaire à seulement 20 ans, Jérémy Jacquet insuffle fraîcheur et autorité à la défense rennaise. Formé au club, le jeune central impressionne par sa sérénité balle au pied, sa lecture du jeu et son impact physique en Ligue 1. Aujourd’hui, il incarne la volonté du Stade Rennais de s’appuyer sur ses talents maison pour changer de dimension, sur la scène nationale comme européenne.

Beye invite les intéressés à « être très persuasifs »

Les performances de Jacquet n’ont pas échappé aux plus grands. Le Paris Saint-Germain, à la recherche de profils prometteurs en défense, et le Real Madrid, toujours à l’affût pour dénicher la future génération, surveillent attentivement le Rennais.

Mais Habib Beye, technicien rennais, est catégorique : « J’en discute avec lui, et je suis très calme parce que je lui dis qu’aujourd’hui, il y a très peu de clubs qui peuvent se permettre de venir le chercher. Financièrement, aujourd’hui, c’est très très élevé, tout simplement. Je pense que Jérémy sait où il veut aller, on sait où on veut l’amener, et un jour il partira dans un très très grand club. Mais pour en avoir discuté très récemment avec le propriétaire, je pense qu’on a une très grande capacité aujourd’hui à garder Jérémy Jacquet, et que celui qui veut venir le chercher, lui, ou un autre de nos très bons joueurs, devra être très persuasif. Il est un joueur important du Stade Rennais, le Stade Rennais a des ambitions très élevées, et quand vous avez des ambitions très élevées vous gardez vos meilleurs joueurs et vous montrez à tout le monde qu’ils sont peut-être inaccessibles ». Rennes veut garder sa pépite, et le message est limpide pour les géants européens !

Beye entérine sa stratégie : stabilité et ambition à long terme

En conférence de presse, Habib Beye a coupé court à toute spéculation. Jacquet vient de prolonger son contrat jusqu’en 2029 : une marque de confiance rare dans le football moderne. Le club place la stabilité au centre de son projet : s’appuyer sur ses cadres pour viser plus haut sans sacrifier son identité, ni ses ambitions continentales.

« Quand vous avez des joueurs de grande qualité, c’est toujours lié à l’objectif que le club arrive à aller chercher en fin de saison, et la proposition que vous pouvez leur faire en fonction de la compétition, mais c’est valable pour chacun des joueurs de cet effectif. Il faudra qu’on soit performants, Jérémy contribue à ça, et il sait aussi que c’est le Stade Rennais qui lui permet d’être performant. C’est très clair entre lui et moi, entre lui et le club, et lui aussi a une volonté de continuer à faire grandir ce club et à l’amener dans ses objectifs. En tout cas je ne vois pas un Jérémy perturbé par tout ce qu’il se dit autour de lui », a complété Beye, dans des propos rapportés par ICI Armorique.

Un vestiaire soudé autour de son nouveau patron défensif

Face aux sollicitations croissantes du marché, la direction, le staff et les joueurs rennais affichent une unité totale. Jacquet est le symbole de cette cohésion nouvelle : sa progression inspire ses coéquipiers, rassure le vestiaire et galvanise les supporters. La feuille de route est claire pour le mercato hivernal : aucun départ surprise, Rennes avance avec ses leaders.

Jacquet, porte-étendard d’une nouvelle ère

Le club breton mise sur la continuité et fait de Jacquet le visage de ses futures ambitions. Son potentiel immense sera la base de la reconstruction rennaise, bien au-delà des tentations du PSG ou du Real Madrid. Un choix fort, salué par les supporters qui rêvent, enfin, de voir Rennes s’installer durablement dans la cour des grands.