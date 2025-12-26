À LA UNE DU 26 DéC 2025
Stade Rennais Mercato : un transfert à prix d’or se précise, le PSG et le Real Madrid sous pression

Par William Tertrin - 26 Déc 2025, 18:31
Jérémy Jacquet (Stade Rennais)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le mercato s’embrase autour de Jérémy Jacquet. Le jeune défenseur du Stade Rennais, véritable révélation de la saison en Ligue 1, est aujourd’hui au centre d’une bataille féroce entre les plus grands clubs européens. Son ascension fulgurante et ses performances solides ont propulsé son nom tout en haut des shortlists, alors que le marché s’apprête à s’agiter.

La révélation Jacquet : progression et atouts

À seulement 20 ans, Jérémy Jacquet s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du Stade Rennais. Solide, lucide, doté d’une lecture du jeu remarquable, il s’est affirmé en Ligue 1 avec une régularité impressionnante : 15 matchs disputés cette saison, quasiment toutes les minutes jouées et une présence indiscutable dans l’axe.

Sa valeur marchande n’a cessé de croître, atteignant aujourd’hui 20 millions d’euros, et un transfert pourrait être chiffré à 30-40 millions. Une croissance express pour ce défenseur qui symbolise la formation rennaise, mais aussi les ambitions d’un club habitué à révéler les futurs grands talents du football français.

Une bataille de prestige sur le marché

L’intérêt pour Jacquet ne se limite plus à la France. Au fil des semaines, la lutte s’est intensifiée à l’échelle européenne. Le PSG ne cache plus son intérêt, tandis que celui du Real Madrid a pris une nouvelle dimension, confirmant la montée en puissance du dossier.

À cet engouement s’ajoutent maintenant des poids lourds comme le Bayern Munich, Liverpool ou encore Arsenal, comme le rapporte Ekrem Konur sur X. Une petite pression supplémentaire pour Paris et Madrid, qui auront fort à faire pour convaincre Jacquet.

Des choix qui pèsent pour Rennes et le joueur

La prochaine décision de Jacquet ne sera pas seulement un tournant pour sa carrière ; elle déterminera l’avenir proche du Stade Rennais. Un départ du jeune international tricolore obligerait le club breton à réinventer son arrière-garde et risquerait de briser l’élan de stabilité bâti ces derniers mois.

Pour Jacquet, choisir entre l’opportunité d’un rôle clé dans un grand d’Europe ou la continuité avec Rennes sera déterminant, à l’heure où l’intérêt du Real Madrid envers Jérémy Jacquet se fait de plus en plus pressant.

Un mercato plein d’incertitudes

À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato, l’issue reste des plus incertaines. Les grands clubs avancent leurs pions, tandis que Rennes prépare déjà la suite, conscient qu’une vente pourrait rapporter gros comme évoqué avec la rumeur d’une possible transaction avec Manchester United.

Chaque jour qui passe ajoute une nouvelle dose de suspense : quelle destination pour l’un des défenseurs les plus courtisés de sa génération ? Le bras de fer est lancé et promet d’animer le marché jusqu’à la dernière minute, tandis que la carrière du jeune Rennais – et l’équilibre de son club formateur – pourraient vivre un véritable tournant.

