Revue de presse : un Rennais visé par le Real Madrid, tensions chez un concurrent de l’ASSE

Par Fabien Chorlet - 26 Déc 2025, 11:39
Jérémy Jacquet (Stade Rennais)
Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Jacquet plaît au Real Madrid

Le jeune défenseur central du Stade Rennais, Jérémy Jacquet, serait dans le viseur du Real Madrid. Selon Marca et ESPN, le club madrilène suivrait de près les performances du Rennais en vue d’un potentiel futur transfert.

AS Monaco : Ilenikhena est courtisé

Georges Ilenikhena serait particulièrement courtisé à l’approche du mercato hivernal. L’avant-centre de l’AS Monaco serait courtisé par l’Eintracht Francfort, l’AS Roma, Villarreal, le Bayer Leverkusen, Stuttgart et la Fiorentina, annonce le journaliste turc, Ekrem Konur. L’ASM attendrait plus de 20 millions d’euros pour son jeune buteur.

RC Strasbourg : une recrue estivale déjà sur le départ !

Arrivé au RC Strasbourg l’été dernier en provenance de Chelsea sous la forme d’un prêt d’une saison, Kendry Páez peine à convaincre en Alsace. À tel point que le RCSA s’interrogerait sur la possibilité de rompre ce prêt, annonce L’Équipe.

ESTAC : ça se tend à Troyes !

Alors que l’ESTAC domine pour le moment la Ligue 2 avec trois points d’avance sur le Red Star, deuxième, et cinq sur l’AS Saint-Étienne, troisième, l’ambiance ne serait pas au beau fixe à Troyes, selon L’Est Éclair. Il y aurait surtout des tensions entre Edwin Pindi, président délégué de l’ESTAC, et Antoine Sibierski, directeur sportif du club.

