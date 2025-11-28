Barça – Mercato : Araujo menacé, le club étudie 5 renforts défensifs !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais – Mercato : Une vente à 40 M€ en préparation pour frapper fort cet été ?

Stade Rennais – Mercato : Une vente à 40 M€ en préparation pour frapper fort cet été ?
Louis Chrestian
28 novembre 2025

Le Stade Rennais pourrait bien être au cœur du prochain mercato. Et pour cause : Jérémy Jacquet, révélation de la saison et désormais incontournable dans la défense bretonne, affole littéralement les cadors de Premier League. Les Anglais, déjà informés de son prix, se bousculent pour s’attacher les services d’un joueur considéré comme l’un des plus grands potentiels de sa génération.

Jérémy Jacquet, le nouveau patron rennais qui fait saliver l’Angleterre

On l’avait découvert la saison dernière. Cette fois, il a explosé. À seulement 20 ans, Jacquet s’est imposé comme le véritable taulier de la charnière centrale rennaise. Lecture du jeu, sérénité balle au pied, domination aérienne… le jeune Français coche toutes les cases du défenseur moderne.

Résultat : si Rennes pointe actuellement à la 6e place de Ligue 1, c’est en grande partie grâce à la régularité sans faille de son prodige. Et les performances n’ont pas manqué d’attirer l’œil d’outre-Manche. Manchester United en tête.

Selon Caught Offside, les recruteurs des Red Devils sont tombés sous le charme : « maturité, puissance, placement intelligent, relance propre », des rapports dithyrambiques qui ont rapidement placé Jacquet tout en haut de leur short-list.

30 à 40 millions d’euros : le prix fixé par Rennes

Le Stade Rennais le sait : Jacquet est l’une de ses plus belles valeurs marchandes. Et le club breton ne compte pas brader son joyau. Son prix est désormais fixé entre 30 et 40 millions d’euros pour le prochain mercato estival.

Un montant qui pourrait sembler élevé pour un joueur totalisant seulement 25 matchs de Ligue 1… mais pas pour Manchester United, qui y voit au contraire « une vraie aubaine sur ce marché où les prix flambent pour les jeunes talents ».

Une bataille anglaise déjà lancée

Si Manchester United semble en pole position, une place pourrait notamment se libérer en cas de non-prolongation d’Harry Maguire mais le club mancunien n’est pas seul sur le dossier :

  • Arsenal, très observateur mais freiné par une défense déjà complète,
  • Chelsea,
  • Tottenham,
  • Crystal Palace,
  • et même le RB Leipzig sont encore dans la course.

Le talent rennais attire, séduit, impressionne. Et dans un mercato où les profils jeunes, techniques et déjà performants valent de l’or, Jacquet coche toutes les cases.

Rennes peut-il vraiment le retenir jusqu’en 2026 ?

L’objectif du club breton est clair : prolonger l’aventure avec Jacquet au moins jusqu’à l’été 2026. Mais face à la pression anglaise et à une potentielle offre à 40 millions d’euros, le challenge s’annonce titanesque.

D’autant que le club possède un autre joyau en vitrine : Kader Meïté, lui aussi ciblé par plusieurs clubs anglais, dont Manchester United.

MercatoStade Rennais
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Barça – Mercato : Araujo menacé, le club étudie 5 renforts défensifs !
FC Barcelone...

Barça – Mercato : Araujo menacé, le club étudie 5 renforts défensifs !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais – Mercato : Une vente à 40 M€ en préparation pour frapper fort cet été ?
Mercato...

Stade Rennais – Mercato : Une vente à 40 M€ en préparation pour frapper fort cet été ?

Par Louis Chrestian
PSG – Mercato : Liverpool rêve de s’offrir le cerveau du PSG !
Mercato...

PSG – Mercato : Liverpool rêve de s’offrir le cerveau du PSG !

Par Louis Chrestian
Revue de presse : Haise ou Maurice, quel fusible pour INEOS à l’OGC Nice ?
Ligue 1...

Revue de presse : Haise ou Maurice, quel fusible pour INEOS à l’OGC Nice ?

Par Laurent Hess
OL – Mercato : Vers un transfert surprise à 4,3 M€ ?
Mercato...

OL – Mercato : Vers un transfert surprise à 4,3 M€ ?

Par Louis Chrestian
Real Madrid Mercato : un crack dans le viseur pour remplacer Vinicius !
Liga...

Real Madrid Mercato : un crack dans le viseur pour remplacer Vinicius !

Par Laurent Hess
OM : encore du Balerdi bashing avant et après Newcastle !
OM...

OM : encore du Balerdi bashing avant et après Newcastle !

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : Endrick à l’OL, ça pourrait capoter !
Liga...

Real Madrid Mercato : Endrick à l’OL, ça pourrait capoter !

Par Laurent Hess
ASSE : quelle équipe contre Ecotay-Moingt ?
ASSE...

ASSE : quelle équipe contre Ecotay-Moingt ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Franck Haise sort sa carte anti licenciement, Ratcliffe s’étrangle !
Ligue 1...

OGC Nice : Franck Haise sort sa carte anti licenciement, Ratcliffe s’étrangle !

Par Laurent Hess
Real Madrid : Eder Militao et un joueur de Flamengo échangent leurs femmes !
Liga...

Real Madrid : Eder Militao et un joueur de Flamengo échangent leurs femmes !

Par Laurent Hess
ASSE : Wesley Fofana trop fort pour le Barça, Chelsea au top depuis son retour
ASSE...

ASSE : Wesley Fofana trop fort pour le Barça, Chelsea au top depuis son retour

Par Laurent Hess
Ligue Europa : l’OL cartonne le Maccabi Tel-Aviv, Tolisso au top !
Ligue Europa...

Ligue Europa : l’OL cartonne le Maccabi Tel-Aviv, Tolisso au top !

Par Laurent Hess
OGC Nice : Haise a proposé sa démission, l’OM l’a poussé à bout !
Ligue 1...

OGC Nice : Haise a proposé sa démission, l’OM l’a poussé à bout !

Par Laurent Hess
PSG : Marquinhos voit plus grand pour Lucas Chevalier
LOSC...

PSG : Marquinhos voit plus grand pour Lucas Chevalier

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Habib Beye va lancer une nouvelle pépite à Metz !
FC Metz...

Stade Rennais : Habib Beye va lancer une nouvelle pépite à Metz !

Par Laurent Hess
OM : la qualité numéro 1 de Rulli à Marseille, défaut numéro 1 de Chevalier au PSG !
Ligue 1...

OM : la qualité numéro 1 de Rulli à Marseille, défaut numéro 1 de Chevalier au PSG !

Par Laurent Hess
Ligue Europa : Nice s’offre un record de nullité, le LOSC cartonne
Ligue Europa...

Ligue Europa : Nice s’offre un record de nullité, le LOSC cartonne

Par Laurent Hess
PSG, OM, Real, Arsenal, Bayern, Barça : l’IA dévoile le futur gagnant de la Ligue des Champions !
FC Barcelone...

PSG, OM, Real, Arsenal, Bayern, Barça : l’IA dévoile le futur gagnant de la Ligue des Champions !

Par Louis Chrestian
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : une légende se moque d’Hansi Flick, nouvelle inquiétude pour Lamine Yamal

Par Laurent Hess
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

Les infos du jour : coup de tonnerre pour Stassin (ASSE), nouveau challenge surprenant pour Cristiano Ronaldo

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Marquinhos cash sur son avenir… et sur celui de Neymar !
Ligue 1...

PSG Mercato : Marquinhos cash sur son avenir… et sur celui de Neymar !

Par Laurent Hess
Xabi Alonso et Vinicius Jr lors du match entre le Real Madrid et Valence.
Liga...

Real Madrid : Vinicius toujours pas fan de Xabi Alonso, 6 autres joueurs non plus !

Par Laurent Hess
OM : double désaveu pour Mason Greenwood !
International...

OM : double désaveu pour Mason Greenwood !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet