Stade Rennais – Mercato : Une vente à 40 M€ en préparation pour frapper fort cet été ?

Le Stade Rennais pourrait bien être au cœur du prochain mercato. Et pour cause : Jérémy Jacquet, révélation de la saison et désormais incontournable dans la défense bretonne, affole littéralement les cadors de Premier League. Les Anglais, déjà informés de son prix, se bousculent pour s’attacher les services d’un joueur considéré comme l’un des plus grands potentiels de sa génération.

Jérémy Jacquet, le nouveau patron rennais qui fait saliver l’Angleterre

On l’avait découvert la saison dernière. Cette fois, il a explosé. À seulement 20 ans, Jacquet s’est imposé comme le véritable taulier de la charnière centrale rennaise. Lecture du jeu, sérénité balle au pied, domination aérienne… le jeune Français coche toutes les cases du défenseur moderne.

Résultat : si Rennes pointe actuellement à la 6e place de Ligue 1, c’est en grande partie grâce à la régularité sans faille de son prodige. Et les performances n’ont pas manqué d’attirer l’œil d’outre-Manche. Manchester United en tête.

Selon Caught Offside, les recruteurs des Red Devils sont tombés sous le charme : « maturité, puissance, placement intelligent, relance propre », des rapports dithyrambiques qui ont rapidement placé Jacquet tout en haut de leur short-list.

30 à 40 millions d’euros : le prix fixé par Rennes

Le Stade Rennais le sait : Jacquet est l’une de ses plus belles valeurs marchandes. Et le club breton ne compte pas brader son joyau. Son prix est désormais fixé entre 30 et 40 millions d’euros pour le prochain mercato estival.

Un montant qui pourrait sembler élevé pour un joueur totalisant seulement 25 matchs de Ligue 1… mais pas pour Manchester United, qui y voit au contraire « une vraie aubaine sur ce marché où les prix flambent pour les jeunes talents ».

Une bataille anglaise déjà lancée

Si Manchester United semble en pole position, une place pourrait notamment se libérer en cas de non-prolongation d’Harry Maguire mais le club mancunien n’est pas seul sur le dossier :

Arsenal , très observateur mais freiné par une défense déjà complète,

, très observateur mais freiné par une défense déjà complète, Chelsea ,

, Tottenham ,

, Crystal Palace ,

, et même le RB Leipzig sont encore dans la course.

Le talent rennais attire, séduit, impressionne. Et dans un mercato où les profils jeunes, techniques et déjà performants valent de l’or, Jacquet coche toutes les cases.

Rennes peut-il vraiment le retenir jusqu’en 2026 ?

L’objectif du club breton est clair : prolonger l’aventure avec Jacquet au moins jusqu’à l’été 2026. Mais face à la pression anglaise et à une potentielle offre à 40 millions d’euros, le challenge s’annonce titanesque.

D’autant que le club possède un autre joyau en vitrine : Kader Meïté, lui aussi ciblé par plusieurs clubs anglais, dont Manchester United.