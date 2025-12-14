Real Madrid, PSG Mercato : un autre cador européen fonce sur Jérémy Jacquet (Stade Rennais)

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Dans le viseur du Real Madrid et du PSG, le défenseur du Stade Rennais Jérémy Jacquet attise les convoitises d’un autre grand d’Europe…

Agé de seulement 20 ans, Jérémy Jacquet ne cesse de s’affirmer comme l’un des jeunes défenseurs centraux les plus en vue de Ligue 1. Devenu titulaire indiscutable à Rennes, le Français impressionne par sa maturité et sa régularité. Sa stature physique – 1,90 m – lui confère une présence redoutable dans les duels aériens, mais aussi une aisance dans la relance et l’anticipation. Selon le journaliste Matteo Moretto, le Real Madrid a même envoyé ses recruteurs à plusieurs reprises pour observer le défenseur central du SRFC. Rappelé de Clermont, où il évoluait en prêt, en début d’année, il est vite devenu incontournable dans le onze d’Habib Beye et son profil plait beaucoup au Real Madrid qui traverse une phase charnière en défense. Antonio Rüdiger pourrait quitter le club et le Real doit composer avec les incertitudes entourant son avenir, ainsi que le départ programmé de David Alaba. Les blessures récurrentes et l’âge des cadres poussent la direction à explorer de nouvelles pistes et d’autres noms circulent, comme ceux de Dayot Upamecano (Bayern Munich) ou de Marc Guéhi (Crystal Palace).

Jacquet sur la short-liste de Liverpool

Mais le Real Madrid est loin d’être seul sur le coup. Le PSG, la Juventus Turin et le RB Leipzig gardent eux aussi un œil avisé sur la situation. Et selon Caughoffside, Liverpool est entré en scène. Les Reds cherchent un défenseur central et ils auraient couché 3 noms : Jacquet, Guéhi et Nico Schlotterbeck, le défenseur allemand de Dortmund, également ciblé par le FC Barcelone et… le Real Madrid.