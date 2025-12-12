Real Madrid Mercato : Xabi Alonso en danger, un joueur clé pourrait tomber avec lui !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le Real Madrid traverse une zone de turbulences : Xabi Alonso s’approche d’un point critique et, dans son sillage, Antonio Rüdiger (32 ans) voit ses cartes rebattues. Le vestiaire retient son souffle à l’approche d’un mercato explosif.

Xabi Alonso sur la sellette, Madrid déjà en alerte

Le destin de Xabi Alonso au Real Madrid devrait se jouer sur les trois prochaines rencontres. Le coach, en sursis, doit convaincre une direction moins patiente que jamais. Défaite, nul ou victoire — chaque résultat comptera double dans une dynamique où la stabilité sur le banc n’a jamais semblé aussi fragile. Le risque ? Voir les fondations du groupe secouées en coulisses… et sur la pelouse.

Antonio Rüdiger : pilier menacé par le mercato

Si le sort de Xabi Alonso préoccupe le club, celui d’Antonio Rüdiger devient un dossier chaud du mercato. Le défenseur allemand, essentiel cette saison, n’a pas encore paraphé de prolongation alors que son bail arrive à échéance cet été. Leader charismatique du vestiaire, il reste pourtant dans le flou au moment où la direction doit anticiper tous les scénarios d’un possible départ ou verrouiller un nouveau cycle. Souvent blessé, il n’a disputé que 5 rencontres cette saison.

Rüdiger, cible de Galatasaray pour le marché d’hiver

En Turquie, Galatasaray scrute de près la situation du joueur madrilène, selon le média Fanatik. Le club stambouliote, en quête de solidité défensive, a placé Rüdiger tout en haut de sa liste prioritaire. Des contacts ont été noués dans l’ombre et l’ambition d’associer, à terme, un milieu comme Leon Goretzka aiguise l’appétit des dirigeants. Le dossier s’active côté turc, prêt à bondir à la première hésitation madrilène.

Madrid face à un choix stratégique… et risqué

Le Real Madrid doit trancher : parier sur la continuité en renouvelant Rüdiger, ou miser sur un renouvellement profond en cas de changement sur le banc. Dans ce climat de doutes, chaque mouvement sur le marché pourrait précipiter un cadre vers la sortie, galvaniser la concurrence, ou offrir au club un nouveau visage en défense centrale. Aucun signal n’est encore définitif ; tout reste à jouer dans les prochaines semaines.

Mercato sous tension, avenir incertain à Madrid

Alors que Xabi Alonso joue sa place, c’est tout l’équilibre du vestiaire madrilène qui vacille avec lui. Antonio Rüdiger, convoité, symbolise les incertitudes d’un mercato qui risque d’être animé du côté du Real cet hiver.