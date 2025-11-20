OL : Endrick, Tolisso, Fofana… les dirigeants lyonnais ouvrent le mercato !
Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a rétropédalé pour ce dossier très chaud
William Tertrin
20 novembre 2025

La prolongation de Antonio Rüdiger s’impose comme l’un des dossiers majeurs du Real Madrid. Le roc allemand, aujourd’hui éloigné des terrains pour blessure, voit sa situation contractuelle devenir un enjeu stratégique dans un contexte où l’intérêt d’autres clubs grandit de semaine en semaine. Décryptage de ce feuilleton clé pour la défense merengue.

Rüdiger, un pilier indiscutable depuis son arrivée

Depuis son arrivée à l’été 2022, Rüdiger s’est rapidement installé comme le patron de la défense madrilène. Sa solidité, sa puissance physique et sa capacité à lire le jeu lui ont offert une place incontournable dans le onze.

À 32 ans, l’international allemand totalise déjà plus de 80 sélections et un parcours jalonné de succès à Chelsea ou la Roma, avant de s’affirmer à Madrid. Sa présence et son charisme ont renforcé l’assise défensive d’une équipe en quête de stabilité, incitant la direction à envisager rapidement une extension de contrat au-delà de juin 2026, rapporte le journaliste Florian Plettenberg.

Les négociations interrompues par une blessure

En coulisses, les discussions autour d’une prolongation étaient bien engagées avant le coup d’arrêt brutal. Début de saison, l’accumulation des titularisations témoigne de l’importance du joueur. Mais une blessure à l’ischio a stoppé net la dynamique, repoussant toute avancée contractuelle.

Le Real Madrid a préféré temporiser, privilégiant le retour en pleine forme de Rüdiger avant de se lancer de nouveau dans les négociations. La direction sportive estime qu’il est trop risqué de statuer sur son avenir avant d’éclaircir la situation médicale. Cette indisponibilité d’Antonio Rüdiger au Real Madrid rappelle combien la gestion physique est cruciale à ce niveau.

Un intérêt international qui ne faiblit pas

Si la Casa Blanca a choisi de patienter, ce n’est pas le cas de tous. En coulisses, des clubs du Golfe scrutent la situation avec attention. Plusieurs formations saoudiennes seraient prêtes à sortir le carnet de chèques pour attirer Rüdiger grâce à des conditions financières spectaculaires.

Outre le Moyen-Orient, un potentiel retour en Premier League circule également dans les discussions au sein du clan du joueur. Peut-être à Chelsea ? En tout cas, sa notoriété et sa constance lui assurent d’être sur les tablettes des grands d’Europe.

Quelles prochaines étapes pour Rüdiger et le Real ?

Le plan du Real Madrid est limpide : pas de précipitation. Il faudra patienter jusqu’au rétablissement total de l’international allemand, prévu pour décembre, afin de reprendre les pourparlers autour de son avenir. Seule certitude : la place de Rüdiger reste centrale dans la défense merengue.

D’ici là, le clan Rüdiger évalue calmement toutes les opportunités, tout en restant attentif à la suite du projet madrilène. Un point central qui façonnera non seulement la suite de la carrière du joueur mais aussi la solidité défensive de la Maison Blanche. Les prochains mois seront déterminants pour ce pilier qui, contrat en main ou non, reste l’une des références européennes à son poste.

