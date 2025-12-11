Real Madrid : l’avenir de Xabi Alonso va se décider… en moins d’une semaine

Le Real Madrid entre dans une séquence sous haute tension. À l’aube de trois rencontres déterminantes, Xabi Alonso se retrouve au cœur d’un climat instable où chaque minute compte pour l’entraîneur espagnol, le staff, le vestiaire et la ferveur du Bernabéu. Voici comment la saison de Madrid pourrait basculer en quelques jours.

Un climat de tension grandissant au Bernabéu

L’atmosphère au Santiago Bernabéu n’a jamais été aussi électrique cette saison. Après la défaite en Ligue des Champions face à Manchester City (1-2), le public a laissé éclater son impatience : protestations, exigences, signes de frustration… Plus qu’un simple mécontentement passager, c’est une tendance qui s’installe. Si le public savait se contenter de l’attitude ou de l’envie des joueurs par le passé, désormais il réclame du concret. Les supporters n’hésitent plus à pointer du doigt, à la fois Xabi Alonso et certains cadres, dans une ambiance où la tension croît à chaque faux pas. La relation fusionnelle s’effrite, l’exigence devient la règle.

Les résultats sous pression : des victoires impératives

Au Real Madrid, la victoire n’est plus un objectif, c’est une impérieuse nécessité. Les dernières semaines, marquées par des résultats en dents de scie, ont mis à mal la dynamique instaurée en début de saison. Désormais, chaque contre-performance fragilise la position du coach comme de ses joueurs.

Ces prochains jours, trois rencontres – contre Alavés, Talavera en Coupe du Roi puis Séville – portent le poids du bilan de l’année. Soit 3 matchs en 6 jours au total. Pour Madrid, l’équation n’a jamais été aussi simple : gagner pour apaiser les doutes ou s’enfoncer vers une crise ouverte. Surtout, ne pas enchaîner de nouveaux faux pas, car la patience des supporters et des dirigeants montre de sérieuses limites, comme le rapporte AS.

Xabi Alonso, sous le regard des dirigeants

Pour Xabi Alonso, la pression monte et le crédit s’amenuise. Il le sait mieux que quiconque : au Real, la corde casse toujours du côté de l’entraîneur. Malgré des signaux positifs sur le jeu et l’implication du groupe lors des derniers grands rendez-vous, la règle demeure, implacable : seul compte le résultat.

Les hauts responsables du club n’ont pas posé d’ultimatum officiel mais tous les regards convergent vers le mois de janvier, synonyme de possible rupture. Xabi Alonso doit trouver la bonne formule rapidement s’il veut éviter d’être emporté par la tempête des bilans à mi-saison. Toute la noblesse du Bernabéu attend une réaction pour juger – et trancher après la trêve.

Joueurs et public : entre soutien et exigences

La solidarité du vestiaire reste un des points d’appui d’Alonso. Sur le terrain, les joueurs semblent réticents à abandonner leur entraîneur. Mais le public, lui, n’est plus décidé à tout pardonner. Certains, comme Vinícius, font l’objet de critiques de plus en plus appuyées, tandis que d’autres, à l’image de Bellingham, sont scrutés dans leurs moindres actions, ce qui n’est pas sans rappeler les difficultés récentes de Jude Bellingham au Real Madrid sur le plan mental comme sportif. L’équilibre est ténu entre encouragements, exigences et lassitude perceptible dans des tribunes où la ferveur rivalise avec l’intransigeance.

Les prochaines échéances : une trêve comme coupe-gorge

Les trois prochaines rencontres s’annoncent comme un tunnel dont on ne connaît pas l’issue : si les succès sont au rendez-vous, le Real abordera la trêve avec confiance, prêt à affronter le Betis et Atlético dans la foulée, Supercoupe comprise. À l’inverse, une série de mauvais résultats installerait durablement la crise et précipiterait la possibilité d’un changement dès janvier. Si le voyage en Arabie saoudite pour la Supercoupe semblait d’abord déterminant, c’est bien ce triptyque Alavés-Talavera-Séville qui devient, dans l’esprit de tous, la zone de vérité.

Qu’attendre des stars du vestiaire ?

Dans ce moment-limite, le rendement des individualités sera décisif. Vinícius Jr., l’un des ailiers les plus redoutés d’Europe, est appelé à faire la différence tant par ses débordements que par sa capacité à porter le collectif. Pour Bellingham, la pression ne cesse de croître autour de ses performances, sa jeune carrière ayant déjà atteint des sommets, mais l’exigence madrilène ne laisse place à aucune baisse de régime. On ne va pas parler de Mbappé, blessé mais qui est exceptionnel cette saison, avec 25 buts en 21 matchs.

Le verdict de janvier se rapproche

Le Real Madrid entre dans l’œil du cyclone. À l’épreuve du doute, le club n’a plus le droit à l’erreur. Xabi Alonso et ses joueurs jouent leur avenir immédiat sur le fil du rasoir, dans une dramaturgie que seule la Casa Blanca sait transformer en ressort narratif. Entre ambiance pesante au Bernabéu, tension palpable dans le vestiaire et regards braqués sur le staff, la trêve s’annonce soit comme libération… soit comme tournant irréversible. D’ici là, chaque minute, chaque choix et chaque but valent plus que jamais leur pesant d’or.