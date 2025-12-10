À LA UNE DU 10 DéC 2025
Sans Mbappé, le Real s’incline, Xabi Alonso en grand danger, tous les résultats

Par Raphaël Nouet - 10 Déc 2025, 22:57
Le pénalty transformé par Erling Haaland lors du match entre le Real Madrid et Manchester City.

Le Real Madrid s’est incliné à domicile face à Manchester City (1-2), ce qui devrait sceller le destin de Xabi Alonso sur son banc. Voici tous les résultats de cette soirée de Champions League.

C’était le match de la dernière chance pour Xabi Alonso et le Real Madrid l’a perdu… Trois jours après une première défaite au Bernabeu contre le Celta Vigo (0-2), la Maison Blanche s’est encore inclinée à domicile, cette fois contre Manchester City (1-2). Les Merengue avaient pourtant ouvert le score par Rodrygo (28e), son premier but depuis 32 matches ! Mais les Citizens ont renversé le score dès la première période, par O’Reilly (35e) et Haaland (43e s.p.). Kylian Mbappé, resté sur le banc en raison d’un problème à un genou (selon Alonso), pourrait changer d’entraîneur dans les prochaines heures…

Dans les autres matches, Arsenal, victorieux ce soir 3-0 à Bruges, est le premier qualifié pour les 8es de finale. Les Gunners ont remporté leurs six premiers matches et ont un matelas d’avance suffisant sur le 9e.

Voici tous les résultats de la soirée :
Karabagh 2-4 Ajax Amsterdam
Villarreal 2-3 FC Copenhague
Athletic Bilbao 0-0 Paris SG
Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle
Benfica Lisbonne 2-0 SSC Napoli
Club Bruges 0-3 Arsenal
Borussia Dortmund 2-2 Bodö/Glimt
Juventus Turin 2-0 Paphos
Real Madrid 1-2 Manchester City

