Sans Mbappé, le Real s’incline, Xabi Alonso en grand danger, tous les résultats

Le Real Madrid s’est incliné à domicile face à Manchester City (1-2), ce qui devrait sceller le destin de Xabi Alonso sur son banc. Voici tous les résultats de cette soirée de Champions League.

C’était le match de la dernière chance pour Xabi Alonso et le Real Madrid l’a perdu… Trois jours après une première défaite au Bernabeu contre le Celta Vigo (0-2), la Maison Blanche s’est encore inclinée à domicile, cette fois contre Manchester City (1-2). Les Merengue avaient pourtant ouvert le score par Rodrygo (28e), son premier but depuis 32 matches ! Mais les Citizens ont renversé le score dès la première période, par O’Reilly (35e) et Haaland (43e s.p.). Kylian Mbappé, resté sur le banc en raison d’un problème à un genou (selon Alonso), pourrait changer d’entraîneur dans les prochaines heures…

Dans les autres matches, Arsenal, victorieux ce soir 3-0 à Bruges, est le premier qualifié pour les 8es de finale. Les Gunners ont remporté leurs six premiers matches et ont un matelas d’avance suffisant sur le 9e.

Voici tous les résultats de la soirée :

Karabagh 2-4 Ajax Amsterdam

Villarreal 2-3 FC Copenhague

Athletic Bilbao 0-0 Paris SG

Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle

Benfica Lisbonne 2-0 SSC Napoli

Club Bruges 0-3 Arsenal

Borussia Dortmund 2-2 Bodö/Glimt

Juventus Turin 2-0 Paphos

Real Madrid 1-2 Manchester City