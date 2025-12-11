Real Madrid : Xabi Alonso n’a pas fini d’être tourmenté… Mbappé y est pour quelque chose

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Soirée électrique au Santiago Bernabéu : privé d’un Kylian Mbappé blessé et impuissant sur le banc, le Real Madrid a enchaîné une deuxième défaite inquiétante, cette fois face à Manchester City (1-2) en Ligue des champions. Sous pression, l’entraîneur Xabi Alonso n’a pas éludé l’importance de l’absence de sa star et la tension qui traverse son vestiaire.

Le tournant du match : l’absence de Kylian Mbappé

Touché à l’annulaire de la main gauche lors de la rencontre contre le Celta Vigo, Mbappé figurait sur la feuille de match mais n’a pas disputé la moindre minute. L’attaquant français, toujours incertain pour le prochain rendez-vous en Liga, subit de plein fouet les conséquences de sa fracture. Xabi Alonso a reconnu sans détour le coup dur : “Quand il n’est pas sur le terrain, son absence se fait sentir.” Un brin fataliste, il a confié qu’il était “encore trop tôt pour savoir” si le prodige pourrait rapidement rejouer.

Face aux médias, l’entraîneur madrilène n’a cessé de souligner à quel point l’équipe ressentait le manque de son atout offensif majeur. Malgré plusieurs occasions franches, le Real n’a pas trouvé la solution pour tromper une deuxième fois la défense anglaise.

Et visiblement, l’absence de Mbappé va encore continuer à tourmenter Xabi Alonso. Marca rapporte que le numéro 10 est très incertain pour la rencontre de ce week-end face à Alavés. Si l’avenir du coach ne devrait pas être remis en cause d’ici janvier, l’absence de son meilleur buteur pourrait néanmoins compliquer la tâche des Merengue dans les jours à venir.

Xabi Alonso face à la pression et aux critiques

La tension était palpable dans les travées du Bernabéu : après la défaite, des sifflets nourris ont accompagné la sortie des joueurs. “C’est normal”, a estimé Xabi Alonso, désormais fragilisé après ce nouveau revers à domicile. L’enchaînement des résultats négatifs – déjà la deuxième défaite depuis le week-end dernier – questionne la solidité du projet madrilène et la sérénité de son coach.

“Quand on ne gagne pas à la maison, le public le fait savoir. C’est la pression inhérente à ce club”, a-t-il ajouté, appelant ses hommes à rester unis. Alonso a expliqué la nécessité d’un rebond psychologique autant que physique, évoquant la longueur de la saison et invitant chacun à garder confiance, joueurs et supporters compris.

Mais, sans Mbappé lors du match à venir, Xabi Alonso sera attendu au tournant, et si son équipe passe une nouvelle fois à côté, la colère générale ne risque pas de faiblir.