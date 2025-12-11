Revue de presse espagnole : le Real Madrid en plein chaos, une stat incroyable pour Flick et le Barça

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Voici la revue de presse espagnole en date de ce jeudi 11 décembre 2025. Au menu : la défaite du Real Madrid face à Manchester City en Ligue des Champions, et une très belle stat au FC Barcelone.

SPORT : « Pep obtient toujours ce qu’il veut »

Le journal SPORT s’intéresse à la nouvelle démonstration de force du Manchester City de Pep Guardiola au Bernabéu. Selon le quotidien, « Le City de Pep Guardiola conquiert le Bernabéu et laisse encore plus fragilisé le projet de Xabi Alonso. Mbappé n’a pas joué, Courtois a évité une correction et les supporters ont accueilli l’équipe avec des critiques et des sifflets ».

Du côté du Barça, SPORT souligne une statistique intéressante : le club catalan totalise 11 buts de moins que la saison dernière, tandis que Lewandowski traverse ce qu’on pourrait qualifier de « sa saison la plus compliquée ».

AS : « Amélioration sans récompense »

Pour AS, le Real Madrid a montré des signes d’amélioration, mais cela n’a pas suffi à décrocher la victoire. Le quotidien titre : « Amélioration sans récompense ». Le Real, privé de Mbappé, a « nettoyé son image », mais deux erreurs défensives ont coûté le match. Rodrygo, de nouveau titulaire, a marqué et a été « le joueur le plus remarquable ». Xabi Alonso, interrogé après la rencontre, a quant à lui déclaré : « Aucun reproche ».

MARCA : « Sans crédit »

Le quotidien MARCA ne mâche pas ses mots : « Nouvelle défaite qui laisse Xabi Alonso de plus en plus touché. Le Real Madrid a eu une meilleure attitude mais il lui a manqué du football et des crocs. »

Le journal met également en avant une citation d’Iniesta sur le Barça : « Avec Pedri, tu te mets devant la télé et tu t’émerveilles de ce qu’il fait. »

MUNDO DEPORTIVO : « Coup pour Xabi »

Pour MUNDO DEPORTIVO, la défaite madrilène constitue un vrai « coup pour Xabi ». Le quotidien explique que Manchester City a su « remonter contre Madrid, aggravant la crise et rendant l’avenir de l’entraîneur très incertain. L’équipe de Pep, sans fanfaronnade, a mis en évidence le Real, salué par des huées. »

Du côté du Barça, MUNDO DEPORTIVO met en avant l’efficacité de l’ère Flick : l’équipe a retourné 16 résultats défavorables depuis l’arrivée de l’entraîneur et cumule 7 victoires cette saison dans des matchs où elle avait commencé par perdre, contre 9 la saison dernière. Le journal souligne que cette capacité à renverser les situations est devenue une véritable « marque identitaire » de l’équipe.