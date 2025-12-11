À LA UNE DU 11 DéC 2025
[12:11]FC Nantes : Kantari succède à Luis Castro, son staff est connu (officiel)
[11:52]OL Mercato : ça se rapproche fort pour le sacrifice d’un titulaire de Fonseca
[11:30]La revue de presse : un ex de l’OM à Nice, le LOSC sous pression, une future star à Strasbourg
[11:24]OM Mercato : De Zerbi passe à la vitesse supérieure pour ce caprice à 20 M€
[11:00]ASSE Mercato : l’arrivée d’Enzo Bardeli validée par un ancien coach des Verts
[10:44]RC Lens : un géant européen bien parti pour bouleverser le futur du club ?
[10:36]Stade Rennais : critiqué en début de saison, Beye envoie un sacré message à ses détracteurs
[10:05]Real Madrid : Xabi Alonso n’a pas fini d’être tourmenté… Mbappé y est pour quelque chose
[09:34]OM Mercato : un titulaire vers la Premier League… et c’est De Zerbi qui l’envoie !
[09:16]Revue de presse espagnole : le Real Madrid en plein chaos, une stat incroyable pour Flick et le Barça
Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo du RC Lens

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse espagnole : le Real Madrid en plein chaos, une stat incroyable pour Flick et le Barça

Par William Tertrin - 11 Déc 2025, 09:16
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Voici la revue de presse espagnole en date de ce jeudi 11 décembre 2025. Au menu : la défaite du Real Madrid face à Manchester City en Ligue des Champions, et une très belle stat au FC Barcelone.

SPORT : « Pep obtient toujours ce qu’il veut »

Le journal SPORT s’intéresse à la nouvelle démonstration de force du Manchester City de Pep Guardiola au Bernabéu. Selon le quotidien, « Le City de Pep Guardiola conquiert le Bernabéu et laisse encore plus fragilisé le projet de Xabi Alonso. Mbappé n’a pas joué, Courtois a évité une correction et les supporters ont accueilli l’équipe avec des critiques et des sifflets ».

Du côté du Barça, SPORT souligne une statistique intéressante : le club catalan totalise 11 buts de moins que la saison dernière, tandis que Lewandowski traverse ce qu’on pourrait qualifier de « sa saison la plus compliquée ».

AS : « Amélioration sans récompense »

Pour AS, le Real Madrid a montré des signes d’amélioration, mais cela n’a pas suffi à décrocher la victoire. Le quotidien titre : « Amélioration sans récompense ». Le Real, privé de Mbappé, a « nettoyé son image », mais deux erreurs défensives ont coûté le match. Rodrygo, de nouveau titulaire, a marqué et a été « le joueur le plus remarquable ». Xabi Alonso, interrogé après la rencontre, a quant à lui déclaré : « Aucun reproche ».

MARCA : « Sans crédit »

Le quotidien MARCA ne mâche pas ses mots : « Nouvelle défaite qui laisse Xabi Alonso de plus en plus touché. Le Real Madrid a eu une meilleure attitude mais il lui a manqué du football et des crocs. »

Le journal met également en avant une citation d’Iniesta sur le Barça : « Avec Pedri, tu te mets devant la télé et tu t’émerveilles de ce qu’il fait. »

MUNDO DEPORTIVO : « Coup pour Xabi »

Pour MUNDO DEPORTIVO, la défaite madrilène constitue un vrai « coup pour Xabi ». Le quotidien explique que Manchester City a su « remonter contre Madrid, aggravant la crise et rendant l’avenir de l’entraîneur très incertain. L’équipe de Pep, sans fanfaronnade, a mis en évidence le Real, salué par des huées. »

Du côté du Barça, MUNDO DEPORTIVO met en avant l’efficacité de l’ère Flick : l’équipe a retourné 16 résultats défavorables depuis l’arrivée de l’entraîneur et cumule 7 victoires cette saison dans des matchs où elle avait commencé par perdre, contre 9 la saison dernière. Le journal souligne que cette capacité à renverser les situations est devenue une véritable « marque identitaire » de l’équipe.

FC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid