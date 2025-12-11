Real Madrid : Xabi Alonso sort du silence sur son avenir, les dirigeants ont fait leur choix

Après la défaite du Real Madrid face à Manchester City, Xabi Alonso est sorti du silence sur son avenir.

Mercredi soir, le choc entre Real Madrid et Manchester City en Ligue des champions s’est soldé par une courte défaite (1-2) des Madrilènes. Si Rodrygo avait permis l’ouverture du score pour Madrid, deux erreurs — un loupé du gardien Thibaut Courtois sur un corner puis un penalty concédé — ont permis aux Citizens de renverser la situation.

La réaction d’Alonso : lucidité, responsabilité… et solidarité

Après le coup de sifflet final, Xabi Alonso n’a pas cherché à minimiser la défaite, tout en défendant fermement ses joueurs :

« Nous avons commencé comme nous le voulions… Mais en dix minutes, l’adversaire a pris le dessus. »

« Je n’ai rien à reprocher aux joueurs — ils ont mis du rythme, de la concentration, ont eu des occasions et ont tout tenté jusqu’à la fin. J’ai aimé l’attitude de l’équipe. »

Alonso ne veut pas penser à son avenir

Alonso a salué la combativité, l’engagement et l’état d’esprit de ses hommes — malgré un contexte difficile, marqué par des absences et un moral chahuté. Mais il a aussi admis les défauts du soir : un moment critique de 10 minutes mal géré, un manque de précision en zone offensive, et des erreurs défensives qui ont coûté cher.

Enfin, fidèle à sa philosophie, il a rappelé que l’essentiel n’était pas son avenir. « Je m’inquiète pour le prochain match. Ici, l’important, c’est le Real Madrid. C’est l’équipe, les joueurs et comment je peux les aider. Ce n’est pas de moi qu’il s’agit ».



⚠️ Qu’est-ce que ça change pour son avenir à court terme ?

Ce match était considéré par beaucoup comme une ultime chance pour Alonso : une défaite aurait pu sceller son sort. Et pourtant : le club n’a pas pris de décision immédiate de licenciement. Malgré le revers, la direction semble lui accorder un sursis — convaincue par la réaction collective et l’effort fourni. AS rapportait d’ailleurs avant le match qu’Alonso devrait rester en poste jusqu’en janvier prochain, même si cela pourrait évoluer si la situation devenait critique.

Toutefois, l’équilibre reste fragile : dans un club comme le Real, la tolérance aux résultats négatifs est très faible. Chaque match à venir sera forcément scruté — tant en Liga qu’en Ligue des champions.

🔮 Et maintenant ? La route de la rédemption — ou de l’ombre

La déclaration après match d’Alonso — mettant l’accent sur l’équipe plutôt que sur lui — montre un entraîneur prêt à assumer les hauts et les bas, à soutenir son groupe quoi qu’il arrive. Ce type de posture peut jouer en sa faveur, s’il parvient à faire rebondir le Real rapidement.

Parmi les clés de la relance : retrouver de la cohérence défensive, améliorer la précision offensive, et réinstaurer la confiance au sein du vestiaire. Ce dernier soutient d’ailleurs pleinement Alonso dans cette période délicate, avec seulement 2 victoires en 8 matchs.