Alors qu’il pourrait perdre son poste en cas de défaite demain soir contre Manchester City au Bernabeu, l’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, n’a pas fermé la porte à un rebond dans un ancien club.

En conférence de presse, à la veille d’un match contre Manchester City déterminant pour son avenir, Xabi Alonso a fait preuve de sérénité. Voire de fatalisme. « Nous sommes mentalement prêts. Tout le groupe croit en la victoire demain. Il faudra du rythme et de l’intensité, c’est tout ce qui compte. Dans ce club, il faut accepter que tout change très vite. On s’adapte, on apprend, mais surtout on reste concentré sur l’essentiel : le terrain. » Presque de la langue de bois car l’entraîneur du Real Madrid n’est pas dupe de ce qui se passe en coulisses. Il sait que ses dirigeants sont prêts à actionner la guillotine en cas de deuxième défaite d’affilée au Bernabeu après le 0-2 de dimanche contre le Celta Vigo.

Liverpool, la prochaine étape ?

La presse espagnole spécule beaucoup sur l’identité de son successeur, qui devrait être Alvaro Arbeloa, plutôt que Zinédine Zidane ou Jürgen Klopp. Moins sur l’avenir de Xabi Alonso. Les médias espagnols s’en sont chargés. Car il n’a échappé à personne qu’un autre géant mondial, Liverpool, connaît des temps troublés. Et que son entraîneur, Arne Slot, qui vient d’être attaqué dans les médias par Mohamed Salah, pourrait lui aussi être débarqué. Pour être remplacé par Xabi Alonso, qui a joué entre 2004 et 2009 chez les Reds ? La question a été posée au technicien merengue, qui n’a pas dit non !

« Il y a un lien avec Liverpool, c’est une certitude. Je suis là où je voulais être (le Real Madrid), mais on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve… » Habituellement plus mesuré dans ses propos, Xabi Alonso a clairement ouvert la porte à un rebond du côté d’Anfield, où il retrouvait deux de ses anciens joueurs au Bayer Leverkusen, Florian Wirtz et Jeremie Frimpong.