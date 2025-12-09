Real Madrid : la réponse cash de Xabi Alonso aux rumeurs de départ 
Real Madrid : la réponse cash de Xabi Alonso aux rumeurs de départ 

Xabi Alonso donnant ses consignes lors d'un match du Real Madrid.
Bastien Aubert
9 décembre 2025

Alors que le Real Madrid doit impérativement s’imposer face à Manchester City (mercredi, 21h), la tension est palpable à tous les étages du Real Madrid.

Frustration en Liga, presse en ébullition, vestiaire agité : le Real Madrid s’avance vers ce choc crucial dans une atmosphère étouffante. Quatre points de retard sur le Barça, une énième désillusion contre Vigo, et déjà des noms qui circulent pour succéder à Alonso.

Klopp, Zidane ou Arbeloa, chaque rumeur accentue l’urgence autour du départ possible de Xabi Alonso. L’équilibre précaire du club se fissure. L’opposition contre les Cityzens n’est pas juste un huitième de Ligue des Champions ; c’est un tournant décisif pour toute la saison madrilène.

Xabi Alonso : sous pression, mais confiant

Face aux micros, Xabi Alonso refuse de céder à la fébrilité ambiante. Le technicien se montre direct : « Nous sommes mentalement prêts. Tout le groupe croit en la victoire demain. Il faudra du rythme et de l’intensité, c’est tout ce qui compte. »

Réputé pour son sang-froid retravaillé lors de son passage en Bundesliga, Alonso insiste sur la force mentale de son équipe. « Dans ce club, il faut accepter que tout change très vite. On s’adapte, on apprend, mais surtout on reste concentré sur l’essentiel : le terrain. »

Quelles solutions pour sortir de la crise madrilène ?

À Madrid, les exigences sont sans pitié : chaque défaite est une fissure de plus. Alonso le sait, l’urgence est de ressouder un vestiaire qui se cherche, et de retrouver une dynamique offensive en panne. Pour ne rien arranger, l’absence de certains cadres alimente l’inquiétude.

Le coach joue sur la corde du collectif, tout en envoyant un message clair à ses joueurs. Il doit aussi composer avec un public exigeant, qui n’acceptera rien d’autre que la qualification, et une direction qui le jauge à chaque décision tactique.

La réaction du vestiaire : solidarité ou fractures ?

La question du soutien des joueurs devient centrale. Ici, Aurélien Tchouaméni a pris la parole pour afficher l’unité du groupe : « Il faut se battre tous ensemble. Avec l’entraîneur, avec l’équipe. Sur le terrain, on doit faire mieux. »

Élément-clé du collectif madrilène, Tchouaméni incarne ce relais de confiance déjà observé lors de certaines rencontres intenses. Pour suivre l’évolution de son actualité et son rôle dans le club, ses dernières nouvelles sont toujours scrutées de près.

L’avenir d’Alonso menacé : vers un tremblement de banc ?

Une défaite mercredi soir et la page Alonso pourrait se tourner bien plus vite que prévu. Si la direction prépare déjà une short-list de remplaçants, le coach ne veut rien lâcher : « C’est ici que je veux être… Je sens l’appui de tout le monde, je me concentre sur le terrain et le match de demain. »

Son avenir immédiat ne tient qu’au fil d’une qualification. Dans un Bernabéu chauffé à blanc, l’issue de cette rencontre promet d’écrire un nouveau chapitre de la saison blanche ou de plonger le club dans une tempête. La pression est maximale, la nuit s’annonce décisive.

Real Madrid
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Xabi Alonso donnant ses consignes lors d'un match du Real Madrid.
