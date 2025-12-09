L’avenir de Xabi Alonso se jouera ce mercredi contre Manchester City en Ligue des Champions (21h). En attendant, les rumeurs vont bon train.

Au Real Madrid, l’inquiétude grandit après la nouvelle défaite face au Celta Vigo (0-2) au Bernabéu. Malgré cette déconvenue, la direction merengue a clairement fait savoir que l’objectif numéro un reste de maintenir Xabi Alonso à la tête de l’équipe première. Selon Josep Pedrerol, c’est exactement ce qui a motivé l’éviction de noms prestigieux comme Zinédine Zidane ou Jürgen Klopp de la short-list pour le poste : la priorité du club est la stabilité et la continuité, même si les résultats récents interrogent.

Pourtant, dans le contexte actuel, le Real Madrid se prépare à tous les scénarios. Une défaite ce mercredi face à Manchester City en Ligue des Champions (21h) pourrait précipiter la situation et rendre nécessaire une solution temporaire. Dans ce cas de figure, Alvaro Arbeloa, ancien latéral droit emblématique du Real et actuel entraîneur de la réserve, se détacherait comme le candidat le plus crédible.

Arbeloa, la carte maîtresse du Real Madrid ?

À 42 ans, Arbeloa connaît parfaitement l’institution, sa culture et son fonctionnement interne. Cette expérience lui permettrait d’assurer une transition sereine, de maintenir la cohésion dans le vestiaire et de stabiliser l’équipe pendant que la direction réfléchit à un successeur durable pour Alonso. Le choix d’Arbeloa présente plusieurs avantages : il maîtrise le club de l’intérieur, connaît les jeunes pousses du Real qu’il encadre à la Castilla, et bénéficie déjà de l’autorité naturelle que lui confère son passé de joueur dans le vestiaire. Son profil rassure la direction sur le court terme, tout en laissant la possibilité de préparer l’avenir sans précipitation.

En interne, on souligne que l’Espagnol pourrait même impulser des ajustements tactiques limités mais efficaces, afin de corriger certains dysfonctionnements observés ces dernières semaines, tout en gardant l’ADN offensif et ambitieux du Real Madrid. Arbeloa apparaît donc comme une solution logique, pragmatique et crédible, capable de gérer la tempête et de maintenir le club dans la course aux titres, même en cas de départ soudain de Xabi Alonso. Le suspense reste entier jusqu’au prochain match.