Selon des journalistes espagnols, une défaite du Real Madrid à domicile contre Manchester City mercredi soir pourrait coûter son poste à Xabi Alonso. Zinédine Zidane est l’un des deux favoris pour lui succéder.

Depuis hier soir et la défaite au Bernabeu contre le Celta Vigo (0-2), les jours de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid semblent comptés. Et tant pis si, quatre jours plus tôt, son équipe avait réalisé son meilleur match de la saison à Bilbao, face à l’Athletic (3-0). Les méthodes du Basque ne passent pas auprès de plusieurs cadres du groupe merengue, si bien que la direction aurait pris une décision forte : si la Maison Blanche s’incline une deuxième fois à domicile, mercredi soir contre le Manchester City de Pep Guardiola en Champions League, c’en sera fini de l’expérience Xabi Alonso.

Zidane pourrait diriger les Bleus en parallèle

Selon El Mundo, le Real Madrid sonde le marché des entraîneurs depuis hier. Plusieurs sources assurent que Zinédine Zidane et Jürgen Klopp sont les deux favoris de Florentino Pérez. Mais l’Allemand est désormais engagé auprès de Red Bull pour chapeauter tous les clubs de la firme de boisson énergisante, dont le Paris FC. Exténué par ses années à Liverpool, il n’aurait pas l’intention de revenir de suite sur un banc de touche. Ce qui laisserait le champ libre à Zinédine Zidane, dont ce serait la troisième expérience en tant qu’entraîneur du Real Madrid, après janvier 2016-2018 et 2019-21.

Seulement, Zidane est annoncé avec insistante à la tête de l’équipe de France, après la Coupe du monde. Selon certains journalistes espagnols, le Real Madrid autoriserait l’ancien meneur de jeu a porté les deux casquettes. Si entraîner à la fois un club et une sélection était courant dans les années 50, 60 ou 70, c’est le moins cas aujourd’hui. Et ça semble impossible vu le rythme des matches. Zidane devra plus sûrement faire un choix : replonger dans un club qu’il adore ou succéder à son ami Didier Deschamps, ce qu’il attend depuis quatre ans…