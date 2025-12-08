Real Madrid : Zidane pourrait succéder à Xabi Alonso jeudi !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid : Zidane pourrait succéder à Xabi Alonso jeudi !

Zinédine Zidane au stade Vélodrome, lors de l'Universe League.
Raphaël Nouet
8 décembre 2025

Selon des journalistes espagnols, une défaite du Real Madrid à domicile contre Manchester City mercredi soir pourrait coûter son poste à Xabi Alonso. Zinédine Zidane est l’un des deux favoris pour lui succéder.

Depuis hier soir et la défaite au Bernabeu contre le Celta Vigo (0-2), les jours de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid semblent comptés. Et tant pis si, quatre jours plus tôt, son équipe avait réalisé son meilleur match de la saison à Bilbao, face à l’Athletic (3-0). Les méthodes du Basque ne passent pas auprès de plusieurs cadres du groupe merengue, si bien que la direction aurait pris une décision forte : si la Maison Blanche s’incline une deuxième fois à domicile, mercredi soir contre le Manchester City de Pep Guardiola en Champions League, c’en sera fini de l’expérience Xabi Alonso.

Zidane pourrait diriger les Bleus en parallèle

Selon El Mundo, le Real Madrid sonde le marché des entraîneurs depuis hier. Plusieurs sources assurent que Zinédine Zidane et Jürgen Klopp sont les deux favoris de Florentino Pérez. Mais l’Allemand est désormais engagé auprès de Red Bull pour chapeauter tous les clubs de la firme de boisson énergisante, dont le Paris FC. Exténué par ses années à Liverpool, il n’aurait pas l’intention de revenir de suite sur un banc de touche. Ce qui laisserait le champ libre à Zinédine Zidane, dont ce serait la troisième expérience en tant qu’entraîneur du Real Madrid, après janvier 2016-2018 et 2019-21.

Seulement, Zidane est annoncé avec insistante à la tête de l’équipe de France, après la Coupe du monde. Selon certains journalistes espagnols, le Real Madrid autoriserait l’ancien meneur de jeu a porté les deux casquettes. Si entraîner à la fois un club et une sélection était courant dans les années 50, 60 ou 70, c’est le moins cas aujourd’hui. Et ça semble impossible vu le rythme des matches. Zidane devra plus sûrement faire un choix : replonger dans un club qu’il adore ou succéder à son ami Didier Deschamps, ce qu’il attend depuis quatre ans…

LigaReal Madrid
#A la une

Les plus lus

Zinédine Zidane au stade Vélodrome, lors de l'Universe League.
Liga...

Real Madrid : Zidane pourrait succéder à Xabi Alonso jeudi !

Par Raphaël Nouet
Deiver Machado en action lors du match entre le RC Lens et le Stade Brestois.
FC Nantes...

Le FC Nantes fait oublier la piste Still en officialisant Machado

Par Raphaël Nouet
Federico Valverde (Real Madrid)
Mercato...

PSG Mercato : le Real Madrid KO, Doha prépare un double braquage à 170 M€ ! 

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Guillou souffle une piste très sérieuse à l’oreille de Kilmer Sports 

Par Bastien Aubert
Erling Haaland (Manchester City)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Laporta rêve d’un Galactique pour remplacer Lewandowski !

Par Bastien Aubert
Will Still est libre
FC Nantes...

FC Nantes : fiasco pour Will Still, le successeur de Luis Castro déjà à Nantes ?

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick se moque du Real Madrid et prépare une énorme surprise contre Francfort !

Par Bastien Aubert
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : Rüdiger perd ses nerfs, un enfant supporter en fait les frais à l’entraînement !  

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland se moque royalement de Bardeli ! 

Par Bastien Aubert
Leonardo Balerdi (OM)
Mercato...

OM Mercato : Benatia craque et supervise déjà le successeur de Balerdi !

Par Bastien Aubert
Mohamed Salah (Liverpool)
Mercato...

PSG Mercato : Doha enfin prêt à concrétiser le rêve absolu de l’émir du Qatar en janvier ?

Par Bastien Aubert
Bernard Arnault (PFC)
ASSE...

ASSE Mercato : une offre impossible à refuser va se présenter pour Stassin ! 

Par Bastien Aubert
Will Still est libre
FC Nantes...

FC Nantes : priorité pour l’après Castro, Will Still a déjà donné sa réponse aux Kita !

Par Bastien Aubert
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : scandale au Stade Rennais, Riolo achève Nice après l’affaire Clauss, un ex de l’OL à Lorient ?

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

ASSE Mercato : le président de Dunkerque et un proche d’Enzo Bardeli vendent la mèche pour son avenir cet hiver ! 

Par Bastien Aubert
Florentino Pérez (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso a snobé ses joueurs après le Celta, son avenir déjà tranché par Florentino Pérez ?

Par Bastien Aubert
Denis Bouanga (Los Angeles)
ASSE...

OM Mercato : un ex de l’ASSE devenu star et proche d’Aubameyang recruté pour dynamiser l’attaque ? 

Par Bastien Aubert
Torres et Yamal au Barça
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : nouveau coup dur au Real Madrid, le FC Barcelone a ferré un buteur tombé du ciel !

Par Bastien Aubert
Dion Lopy
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le RC Lens a soufflé un nom à l’oreille d’Habib Beye pour remplacer Seko Fofana

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro éjecté, les Kita ont lancé un mercato encore plus explosif que prévu ! 

Par Bastien Aubert
Xabi Alonso (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : après le Celta Vigo, Xabi Alonso furax et lâché par son vestiaire ? 

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca (OL)
Ligue 1...

OL : Fonseca fracasse ses joueurs après Lorient, les Gones pètent les plombs ! 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens, PSG, LOSC : ils sont dans l’équipe type de la 15e journée de Ligue 1

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : l’avenir d’Horneland déjà scellé par Kilmer Sports ? 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet