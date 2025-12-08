FC Nantes : Castro éjecté, les Kita ont lancé un mercato encore plus explosif que prévu ! 
Real Madrid : après le Celta Vigo, Xabi Alonso furax et lâché par son vestiaire ? 

Xabi Alonso (Real Madrid)
Bastien Aubert
8 décembre 2025

Le Real Madrid est tombé au Bernabeu ce dimanche face au Celta Vigo (0-2) en Liga, et la déception est immense dans les rangs madrilènes. Xabi Alonso, visage fermé en conférence de presse, n’a pas cherché d’excuse.

« Nous sommes tous énervés. Ce n’était pas le match que nous voulions. » À chaud après le coup de sifflet final, Xabi Alonso n’a pas mâché ses mots. L’entraîneur du Real Madrid a mis l’accent sur un sentiment collectif d’agacement, partagé dans tout le vestiaire, qui pourrait l’avoir déjà lâché selon L’Équipe.

Malgré la défaite, pas question pour Alonso de sombrer dans la dramatisation. Il rappelle à ses joueurs, comme aux supporters, que le championnat est encore long et que chaque revers se doit d’être digéré rapidement. Ce n’est « que trois points », affirme-t-il, dessinant la volonté du groupe de rebondir.

La tension est palpable, d’autant plus que ce revers relance la pression sur Xabi Alonso au Real Madrid avec un ultimatum après cinq matchs. Mais l’Espagnol joue l’apaisement, mise sur la force mentale de son vestiaire et sur la capacité de son effectif à réagir dans les tempêtes.

La blessure de Militao, un tournant dans la soirée

Autre coup dur : la sortie sur blessure d’Éder Militao, l’un des piliers de la défense madrilène. Véritable roc depuis plusieurs saisons, le Brésilien s’est imposé comme une référence au poste, accumulant titres et performances marquantes dans le onze merengue. Sa valeur marchande estimée entre 50 et 70 millions d’euros illustre son importance pour le Real Madrid.

« La blessure de Militao nous a fait mal, émotionnellement on a eu du mal à s’en remettre », a souligné Alonso. L’équipe a visiblement perdu une part de sa solidité et de son assurance défensive après ce coup du sort.

L’absence du défenseur central s’annonce comme un défi supplémentaire. L’enjeu sera de retisser rapidement des certitudes derrière, pour tenir le cap en Liga et sur la scène européenne.

Remobilisation : cap sur la Ligue des champions

C’est le réflexe des grands vestiaires : tourner la page, vite, et se focaliser sur le prochain rendez-vous. Dès mercredi, le Real Madrid aura une occasion en or de réagir, avec la réception de Manchester City en Ligue des champions. Le défi s’annonce colossal face à une équipe taillée pour régner en Europe, portée par des talents comme De Bruyne et Haaland.

Alonso l’annonce clairement : « La chance que nous avons, c’est que mercredi nous avons un match de Ligue des champions… pour nous remettre en selle. »

Ce choc européen tombe à pic pour jauger la capacité du Real à rebondir sous la pression et à relancer une dynamique. La saison est loin d’être jouée, même si la lutte en Liga s’annonce féroce face à la concurrence.

Côté supporters, l’attente monte d’un cran. Dans les débats qui animent les tribunes et les réseaux, le collectif comme l’influence de certains cadres (à l’image de Mbappé) alimentent les discussions. Certains réclament déjà une évolution profonde pour retrouver l’exigence du haut niveau en championnat et en Ligue des champions.

LigaReal Madrid
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE

