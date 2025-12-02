Real Madrid : Florentino Pérez n’en peut plus de Xabi Alonso, il a 5 matchs pour sauver sa peau !

L’avenir de Xabi Alonso au Real Madrid devrait dépendre des résultats de l’équipe merengue d’ici la fin de l’année 2025, en Liga et en Ligue des champions.

Bilbao, Vigo, Manchester City, Alaves et le FC Séville : voilà le programme qui attend le Real Madrid en ce mois de décembre. Et le dernier mois de l’année pourrait bien être décisif pour Xabi Alonso. Lundi, au lendemain du match nul du Real Madrid sur le terrain de Gérone (1-1), El Chiringuito soutenait que Xabi Alonso n’était pas en danger immédiat et que Florentino Pérez lui avait témoigné sa patience en privé après la rencontre.

Pérez agacé

Mais ce n’est pas du tout le son de cloche de The Athletic ce mardi. Le média soutient en effet que Pérez est interpelé par le piètre niveau de jeu affiché à Gérone, un mal classé, et que la pilule a été dure à avaler. Des sources au sein du club merengue ont indiqué à The Athletic que les prochains matchs, et ce dès mercredi à Bilbao, seront importants au niveau des résultats mais aussi du jeu, de l’image affichée. Car on ne badine pas avec l’image au Real Madrid. Le vestiaire partagerait aussi ce point de vue. Pour Xabi Alonso, il y a donc le feu !