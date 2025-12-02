FC Barcelone : trois énormes coups durs avant l’Atlético, Laporta fait une terrible annonce
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid : Florentino Pérez n’en peut plus de Xabi Alonso, il a 5 matchs pour sauver sa peau !

Real Madrid : Florentino Pérez n’en peut plus de Xabi Alonso, il a 5 matchs pour sauver sa peau !
Laurent Hess
2 décembre 2025

L’avenir de Xabi Alonso au Real Madrid devrait dépendre des résultats de l’équipe merengue d’ici la fin de l’année 2025, en Liga et en Ligue des champions.

Bilbao, Vigo, Manchester City, Alaves et le FC Séville : voilà le programme qui attend le Real Madrid en ce mois de décembre. Et le dernier mois de l’année pourrait bien être décisif pour Xabi Alonso. Lundi, au lendemain du match nul du Real Madrid sur le terrain de Gérone (1-1), El Chiringuito soutenait que Xabi Alonso n’était pas en danger immédiat et que Florentino Pérez lui avait témoigné sa patience en privé après la rencontre.

Pérez agacé

Mais ce n’est pas du tout le son de cloche de The Athletic ce mardi. Le média soutient en effet que Pérez est interpelé par le piètre niveau de jeu affiché à Gérone, un mal classé, et que la pilule a été dure à avaler. Des sources au sein du club merengue ont indiqué à The Athletic que les prochains matchs, et ce dès mercredi à Bilbao, seront importants au niveau des résultats mais aussi du jeu, de l’image affichée. Car on ne badine pas avec l’image au Real Madrid. Le vestiaire partagerait aussi ce point de vue. Pour Xabi Alonso, il y a donc le feu !

LigaReal Madrid
#A la une#BANC DE TOUCHE#RUMEURS

Les plus lus

Frenkie de Jong (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : trois énormes coups durs avant l’Atlético, Laporta fait une terrible annonce

Par Laurent Hess
OGC Nice : le parquet saisit l’affaire, de nouvelles révélations choc
Ligue 1...

OGC Nice : le parquet saisit l’affaire, de nouvelles révélations choc

Par Laurent Hess
Real Madrid : Florentino Pérez n’en peut plus de Xabi Alonso, il a 5 matchs pour sauver sa peau !
Liga...

Real Madrid : Florentino Pérez n’en peut plus de Xabi Alonso, il a 5 matchs pour sauver sa peau !

Par Laurent Hess
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Deco a déniché la recrue idéale pour relever le Barça

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : après Polacco, deux renforts bouclés en catimini ! 

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Kita a-t-il raison de fustiger l’arbitrage après l’OL ?

Par Bastien Aubert
Les Verts à la fête
ASSE...

ASSE : les nombreuses raisons de croire à l’exploit contre l’OGC Nice 

Par Bastien Aubert
Le RC Lens leader de Ligue 1
Ligue 1...

RC Lens, PSG, OM : après Pierre Ménès, Daniel Riolo a tranché pour la course au titre !

Par Bastien Aubert
Gianluigi Donnarumma (Manchester City
Mercato...

PSG Mercato : Donnarumma s’est déjà fait des ennemis à Manchester City

Par Bastien Aubert
Brice Samba (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles avant le PSG ! 

Par Bastien Aubert
Tylel Tati (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Tati, Nice, PSG… un énorme coup à trois bandes à l’horizon cet hiver !

Par Bastien Aubert
Lazar Samardzic (Atalanta)
Mercato...

OM Mercato : Benatia veut recruter le pire ennemi du Vélodrome ! 

Par Bastien Aubert
Dylan Batubinsika (ASSE)
ASSE...

ASSE : un premier renfort inattendu pour janvier !

Par Bastien Aubert
Jude Bellingham, le milieu du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : comment Bellingham a imposé sa loi à Xabi Alonso 

Par Bastien Aubert
La Beaujoire prête à accueillir le PSG ?
FC Nantes...

FC Nantes : un Ballon d’Or à La Beaujoire cet hiver, les négociations ont démarré !

Par Bastien Aubert
Moffi et Boga à Nice
Ligue 1...

OGC Nice : après Haise, deux joueurs pris à partie veulent aussi claquer la porte !

Par Bastien Aubert
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

LOSC : énorme coup dur avant l’OM ! 

Par Bastien Aubert
Jean-Louis Leca (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : les Pogba font la paix, le RC Lens lance déjà son mercato, un accord trouvé au Stade Rennais !

Par Bastien Aubert
Alexandre Lacazette (OL)
Ligue 1...

OL : Alexandre Lacazette de retour à Lyon ! 

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue 1...

PSG : Pierre Ménès lâche une bombe sur l’avenir de Dembélé

Par Bastien Aubert
Federico Balzaretti (OM)
Mercato...

OM Mercato : Balzaretti a mis la main sur sa première trouvaille ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le plan secret de Kilmer Sports pour janvier a fuité, c’est du très lourd ! 

Par Bastien Aubert
L'OGC Nice en crise totale
Ligue 1...

OGC Nice : Daniel Riolo scandalisé, Pierre Ménès dénonce un dérapage gravissime grave au club ! 

Par Bastien Aubert
Endrick lors d'un entraînement du Real Madrid.
Mercato...

OL Mercato : avant Endrick, Lyon a bouclé un premier transfert à 7 M€

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet