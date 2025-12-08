Real Madrid : Rüdiger perd ses nerfs, un enfant supporter en fait les frais à l’entraînement !

La scène est brutale, courte, et pourtant elle a mis tout Madrid en ébullition. Une simple demande d’autographe qui dérape, un geste qui choque et Antonio Rüdiger se retrouve au cœur d’une tempête médiatique dont le Real n’avait pas besoin.

Antonio Rüdiger, déjà sous pression après la défaite contre le Celta Vigo, a vu son nom exploser sur les réseaux sociaux dans une vidéo devenue virale. À la sortie du centre d’entraînement de Valdebebas, un jeune supporter se place devant sa voiture pour tenter d’obtenir un autographe. Une scène banale en Espagne, où les fans attendent régulièrement leurs idoles à la grille.

Mais cette fois, le défenseur allemand ne réagit pas comme d’habitude. Visiblement à cran, Rüdiger lui ordonne sèchement de bouger, avance un peu brusquement et quitte les lieux sans le moindre regard. La séquence, filmée par un autre fan présent sur place, se propage immédiatement sur les réseaux : indignation, critiques, messages de soutien… Madrid se divise.

Un geste mal perçu à Madrid

Ce geste mal perçu intervient dans un contexte déjà très inflammable pour le Real Madrid. La défaite contre le Celta a laissé des traces, les tensions internes ont été racontées par plusieurs journalistes espagnols, et Xabi Alonso lui-même a été pointé du doigt pour s’être isolé du groupe après la rencontre. Autant dire que l’image du club a pris plusieurs coups ces derniers jours.

Autour du joueur, certains rappellent qu’approcher une voiture en mouvement peut être risqué et que les joueurs sont souvent pris d’assaut. D’autres estiment au contraire que Rüdiger, réputé pour son tempérament volcanique, aurait pu gérer la situation avec plus de calme, surtout face à un enfant qui cherchait simplement un souvenir. Ce qui est certain, c’est que cette affaire tombe au pire moment pour un Real Madrid en pleine tourmente.