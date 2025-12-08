Real Madrid : Zidane pourrait succéder à Xabi Alonso jeudi !
PSG Mercato : le Real Madrid KO, Doha prépare un double braquage à 170 M€ ! 

Federico Valverde (Real Madrid)
Bastien Aubert
8 décembre 2025

Le Real Madrid en difficulté avec une nouvelle défaite contre le Celta Vigo, le PSG n’a pas attendu très longtemps pour tenter de profiter de la crise pour relancer deux dossiers du mercato.

Le Real Madrid vacille et le PSG veut en profiter. Après la défaite retentissante des Merengue contre le Celta Vigo (0-2), Doha a ainsi décidé d’appuyer très fort sur l’accélérateur pour frapper un double coup XXL dès cet hiver.

Le Real enfin prêt à lâcher Rodrygo 

Selon Fichajes, la direction madrilène ne s’opposera pas au départ de Rodrygo en janvier… à condition de recevoir une offre de 70 millions d’euros. Une brèche immense pour le PSG, qui voit dans le Brésilien un renfort parfait pour muscler son attaque dans la seconde ligne droite de la saison. Attention toutefois : Liverpool, Manchester City, le Bayern et Manchester United sont également sur le coup. Le dossier est brûlant, et le PSG veut être le premier à dégainer. Mais ce n’est pas tout : Doha veut profiter de la crise pour tenter l’impensable : arracher Federico Valverde au Real. 

Le PSG fonce sur Valverde 

Luis Enrique adore le joueur pour tout ce qui manque aujourd’hui à son milieu : des qualités physiques stratosphériques, une expérience de très haut niveau et une polyvalence unique qui lui permet de jouer au milieu comme sur le côté droit. À 27 ans, l’Uruguayen est au sommet… et indispensable à Madrid. Sauf que, toujours selon Fichajes, le Qatar serait prêt à poser 100 millions d’euros pour le vice-capitaine merengue. Une offre titanesque, pensée pour forcer la main d’un Real Madrid secoué par les critiques et fragilisé par les résultats récents. 170 millions d’euros sur la table, deux titulaires potentiels en ligne de mire, un Real en pleine tempête : le PSG voit une fenêtre s’ouvrir… et compte s’y engouffrer sans hésiter cet hiver.

