RC Lens, PSG, LOSC : ils sont dans l’équipe type de la 15e journée de Ligue 1

Ce lundi matin, il est l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 15e journée de Ligue 1. Les équipes de tête sont plutôt bien représentées.

Le RC Lens poursuit son cavalier seul en tête de la Ligue 1. Grâce à leur nouveau succès à Nantes ce samedi (2-1), les Sang et Or restent seuls en tête et placent même Florian Thauvin et Malang Sarr dans l’équipe type de la 15e journée de Ligue 1.

Au LOSC, André a marché sur l’OM

Suite à leur écrasante victoire contre le Stade Rennais au Parc des Princes (5-0), le PSG en place aussi deux : Klara et Sonny Mayulu. Brillant vendredi face à l’OM (1-0), Benjamin André a fait son travail au milieu de terrain et récolte la note de 7/10. Le capitaine du LOSC a récupéré pas moins de 10 ballons dans l’entrejeu.