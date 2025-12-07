OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !
Laurent Hess
7 décembre 2025

L’ancien flop de l’OM Elye Wahi connait une première partie de saison très difficile à Francfort.

Après une saison mitigée au RC Lens en 2023-2024 (12 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues), Elye Wahi ne s’étyait pas imposé à l’OM (14 matches toutes compétitions confondues, 3 buts, 1 passe décisive). Et depuis son arrivée à Francfort, l’ancien, montpelliérain vit un cauchemar. Transféré à Francfort en janvier 2025 contre 25 M€, Wahi est déjà poussé vers la sortie. Selon la presse allemande, ses performances décevantes et son attitude sur le terrain ont mis son entraîneur Dino Toppmöller hors de lui. Le tabloïd Bild va jusqu’à parler d’un « flop à 25 millions d’euros », signe d’une déception immense autour du joueur.

Wahi égratigné par son coach… et par un ancien joueur du RC Lens

Depuis son arrivée en Bundesliga, Wahi n’a pas inscrit le moindre but en championnat. Son unique réalisation date d’un match de Coupe d’Allemagne… contre une équipe de D5. Il y a quelques jours, Toppmöller a fait part de son mécontentement. « Chaque joueur a la possibilité de faire ses preuves à l’entraînement et de retrouver son niveau. Il doit saisir cette opportunité. » Selon Bild, Toppmöller considère que Wahi se la coule douce. « L’entraîneur estime que le Français manque de motivation intrinsèque, cette énergie intérieure nécessaire pour jouer avec plaisir et enthousiasme. De plus, il ne se serait jamais véritablement intégré à l’équipe ». Des critiques sur le comportement du joueur qui ont fait réagir l’ancien lensois Jimmy Cabot. Sur ses réseaux, ce dernier a en effet invité Wahi à aller du côté de la Russie, histoire de s’endurcir un peu. Et de revenir en Ligue 1, une fois qu’il aura pris conscience de ses errements… A Francfort, le directeur sportif de l’Eintracht évoque un manque de confiance et un “manque de réussite” pour expliquer les difficultés de Wahi. Mais l’éventualité d’un départ dès le Mercato d’hiver est de plus en plus évoquée, la patience semblant s’épuiser.

