À LA UNE DU 5 FéV 2026
[15:00]ASSE Mercato : deux anciens Verts ont mis un stop au FC Nantes, le Stade Rennais se frotte les mains !
[14:30]OM : Rabiot – Rowe, le dernier round a eu lieu à Bologne ! 
[14:00]FC Barcelone : Lamine Yamal a pris une décision radicale au Barça !
[13:27]ASSE : Montanier perd un titulaire plusieurs semaines et annonce une pluie de mauvaises nouvelles avant Montpellier ! 
[13:20]PSG Mercato : l’émir du Qatar prépare une offre impossible à refuser pour Bouaddi (LOSC) !
[13:00]PSG : la mère de Kylian Mbappé sème déjà la zizanie dans le vestiaire du Real Madrid !
[12:54]OL : Lyon trop petit pour Paulo Fonseca ?
[12:45]OM : De Zerbi a retrouvé son sauveur avant le PSG ! 
[12:20]FC Nantes : Kantari annonce une excellente nouvelle avant l’OL ! 
[12:14]PSG : Doha promet de secouer le prochain mercato, les stars vont défiler cet été à Paris ! 
ASSE : Montanier perd un titulaire plusieurs semaines et annonce une pluie de mauvaises nouvelles avant Montpellier ! 

Par Bastien Aubert - 5 Fév 2026, 13:27
Philippe Montanier (ASSE)
Présent en conférence de presse à deux jours de la réception du Montpellier HSC (20h), Philippe Montanier a fait le point sur la situation à l’ASSE.

Trois joueurs manquaient à l’appel ce matin à l’entraînement de l’ASSE : Gautier Larsonneur, Irvin Cardona et Joshua Duffus étaient absents de la séance concoctée par Philippe Montanier. Dans la foulée, le nouvel entraîneur de l’ASSE a donné des nouvelles de son groupe à deux jours de la réception du MHSC. 

Tardieu blessé et absent plusieurs semaines ! 

« Florian Tardieu sera absent plusieurs semaines. Il a glissé sur un appui et est touché au genou, a-t-il affirmé en conférence de presse. Irvin Cardona est fiévreux aujourd’hui, mais ça devrait aller pour ce samedi ! Chico Lamba et Mahmoud Jaber restent absents pour une durée difficile à estimer. »

«  L’équipe a un potentiel offensif intéressant » 

Ce même Montanier a par ailleurs fait un premier état des lieux des forces et faiblesses de son groupe. « J’ai vu tous les matchs depuis le début de saison. L’équipe a un potentiel offensif intéressant, avec de la qualité technique et de la vitesse sur les côtés, a-t-il poursuivi. En football, on tombe souvent sur la défense et le gardien de but quand on encaisse un but, mais les principes défensifs concernent toute une équipe. Il y a certains principes importants à instaurer. »

