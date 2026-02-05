ASSE : Montanier perd un titulaire plusieurs semaines et annonce une pluie de mauvaises nouvelles avant Montpellier ! 

Présent en conférence de presse à deux jours de la réception du Montpellier HSC (20h), Philippe Montanier a fait le point sur la situation à l’ASSE.

Trois joueurs manquaient à l’appel ce matin à l’entraînement de l’ASSE : Gautier Larsonneur, Irvin Cardona et Joshua Duffus étaient absents de la séance concoctée par Philippe Montanier. Dans la foulée, le nouvel entraîneur de l’ASSE a donné des nouvelles de son groupe à deux jours de la réception du MHSC.

Tardieu blessé et absent plusieurs semaines !

« Florian Tardieu sera absent plusieurs semaines. Il a glissé sur un appui et est touché au genou, a-t-il affirmé en conférence de presse. Irvin Cardona est fiévreux aujourd’hui, mais ça devrait aller pour ce samedi ! Chico Lamba et Mahmoud Jaber restent absents pour une durée difficile à estimer. »

« L’équipe a un potentiel offensif intéressant »

Ce même Montanier a par ailleurs fait un premier état des lieux des forces et faiblesses de son groupe. « J’ai vu tous les matchs depuis le début de saison. L’équipe a un potentiel offensif intéressant, avec de la qualité technique et de la vitesse sur les côtés, a-t-il poursuivi. En football, on tombe souvent sur la défense et le gardien de but quand on encaisse un but, mais les principes défensifs concernent toute une équipe. Il y a certains principes importants à instaurer. »