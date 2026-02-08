ASSE : Le Cardinal est un récidiviste, il savoure et en redemande !

Philippe Montanier a débuté son aventure stéphanoise par une victoire face à Montpellier (1-0). Et la recrue Julien Cardinal a débuté la sienne en inscrivant l’unique but de la rencontre. De quoi savourer !

Un nouveau coach et ça repart : Pour la « der » d’Eirik Horneland, l’ASSE avait touché le fond en s’inclinant piteusement face à Boulogne-sur-Mer (1-0). Et une semaine plus tard, elle s’est imposée face à Montpellier (1-0), dans un Chaudron aussi bouillonnant que soulagé. L’opération est appréciable, d’autant que devant, les concurrents directs des Verts ont encore coincé. Et l’ASSE recolle : elle n’est plus qu’à 2 points du 2e, Reims, et du 3e, Le Mans. Philippe Montanier pouvait difficilement rêver mieux pour ses débuts. En dessous de tout une semaine plus tôt, l’ASSE est repartie du bon pied et la délivrance est venue de Julien Le Cardinal, sur un corner de Miladinovic.

Le Cardinal déjà tourné vers Guingamp

Après la rencontre, l’ancien brestois pouvait savourer. « On a été mieux en deuxième mi-temps qu’en première, au niveau de l’intensité, mais je suis très content d’avoir marqué bien-sûr. J’avais envie de bien faire. Le principal c’est d’avoir gagné ce match et de se relancer dans la course à la montée. C’était une super sensation de marquer. L’ambiance, je la connaissais, mais dans l’autre sens. Jouer dans ce stade avec ce maillot et marquer c’est beaucoup d’émotions. Maintenant, on a un match important à Guingamp. Il faudra confirmer. On a bien profité des faux pas des leaders et on recolle. On n’a jamais été vraiment largués. C’est très serré. Il faudra tout donner match après match, et dès le week-end prochain on essayera de ramener quelque chose de Guingamp. »

Le Chaudron réussit bien à Le Cardinal, puisque, comme le note Poteaux Carrés, il avait déjà marqué à « GG »: « Héros de cette 22e journée, le natif du 22 jouait ce soir son 2e match dans le Chaudron. Lors du premier, le 15 octobre 2022, Julien Le Cardinal portait déjà le numéro 26 et avait déjà ouvert le score devant le Kop Nord. Il s’était à l’époque imposé 2-0 avec le Paris FC entraîné à l’époque par Thierry Laurey. »