Avant d’affronter l’ASSE (samedi, 20h), Montpellier a vécu un scénario impitoyable en Coupe de France : dominateur et longtemps en tête sur le terrain de Nice, le groupe de Zoumana Camara a tout perdu dans les derniers instants.

Ce mercredi soir, Montpellier est passé tout près d’un authentique exploit. Mener face à une équipe de Ligue 1 sur sa pelouse, tenir la qualification jusqu’à la 89e minute… et tout voir s’effondrer en quelques secondes. Les Héraultais, solides, avaient idéalement lancé leur match. Pourtant, tout s’écroule dans le money time, la défense ploie à la 89e sur une vague niçoise, puis un ultime but dans les tout derniers souffles du temps additionnel (90e+8) vient définitivement les assommer. L’équipe, qui avait déjà su s’imposer hors de ses bases dans la compétition, croyait tenir encore un billet pour les quarts avant ce retournement aussi abrupt qu’injuste.

« Rage, colère, déception »

Au coup de sifflet final, le visage de Zoumana Camara en disait long. Le technicien montpelliérain n’a pas cherché à masquer l’orage intérieur : « rage, colère, déception ». Ces trois mots claquent, reflétant la détresse d’un entraîneur qui pensait déjà à la séance de tirs au but et à une qualification qui semblait acquise après avoir écarté Metz au tour précédent. La dynamique collective était forte, l’équipe sur une série inspirante à l’extérieur… Mais tout a sombré dans la confusion d’une fin de match où l’expérience a cruellement manqué. « On a été sanctionné sur des erreurs d’inattentions, un ou deux duels perdus, des mauvais renvois »

Les erreurs fatales d’une équipe jeune

Zoumana Camara ne cache rien : son équipe a payé son inexpérience et ses oublis dans les moments clés. Deux occasions manquées auraient pu changer la nuit montpelliéraine : celle de Mbuku sauvée in extremis par Diouf (84e), puis ce contre gâché par Alexandre Mendy à la 86e, symbole d’une équipe encore en apprentissage. Sur les phases arrêtées, sur les renvois, le détail a échappé à cette jeunesse pleine de fougue mais trop friable face à une formation de l’élite, comme Camara le souligne, illustrant l’écart entre son groupe et une équipe confirmée du haut niveau. Son analyse rejoint d’ailleurs le regard porté sur des contextes similaires, à l’image de l’intervention apaisante de Zoumana Camara face à l’ASSE récemment.

Montpellier s’arrête là, la tête haute

La série s’interrompt mais Montpellier n’a pas à rougir de son parcours. Au cœur de l’émotion, Camara rappelle l’âge de son effectif, la progression en route et l’ambition intacte malgré la frustration. Il reste cette énergie collective, ces certitudes pour l’avenir et une expérience qui, même douloureuse, servira demain. Dès samedi pour le choc contre l’ASSE en Ligue 2 ?