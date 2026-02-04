Adversaire de l’ASSE samedi, l’entraîneur de Montpellier, Zoumana Camara, n’a pas voulu remettre une pièce dans la machine concernant la programmation de la partie, deux jours après son 8e de finale de Coupe.

En début de saison, Zoumana Camara avait détonné avec une critique contre la programmation des matches de l’AS Saint-Etienne. L’actuel entraîneur de Montpellier, ancien défenseur des Verts, s’était ému du fait que beIN choisisse tout le temps Sainté pour son match du samedi à 20h. Selon lui, ce n’était pas respectueux pour les autres pensionnaires de la Ligue 2. Evidemment, Camara s’était vu rétorquer que l’ASSE est la principale tête d’affiche du championnat et qu’en conséquence, il est normal qu’elle soit systématiquement mise en avant.

« Je ne vais pas mettre de l’huile sur le feu mais… »

On aurait donc pu s’attendre à ce qu’il pousse une nouvelle gueulante cette semaine. Non pas parce qu’ASSE-Montpellier sera diffusé samedi à 20h, ce qui est normal puisqu’il s’agit d’un choc entre relégués, le 5e accueillant le 9e. C’est surtout que cette rencontre aura lieu seulement deux jours après le 8e de finale de Coupe de France que les Héraultais joueront à Nice ce soir. Pas l’idéal pour la récupération mais Zoumana Camara a refusé d’en remettre une couche : « Je ne vais pas mettre de l’huile sur le feu mais en jouant l’ASSE après la Coupe, je ne voyais pas le diffuseur nous caler le lundi. J’étais sur qu’on jouerait le samedi soir, pas de surprise… ».

Camara s’est aussi projeté sur le déplacement dans le Forez : « Top 5 en cas de succès à Saint-Etienne ? C’est de la projection, on peut aussi être 9ème si cela se passe mal. A nous de faire en sorte que la balance penche du bon côté mais prenons les matchs les uns après les autres, soyons en capacité de maintenir le même état d’esprit que lors deux derniers matchs, continuons à être dans l’effort, dans la générosité, à être solide et le reste, on verra. En ayant déjà tout ça, cela sera déjà très bien ».