Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’ASSE a conclu son mercato hivernal avec l’arrivée du défenseur central du Stade Brestois Julien Le Cardinal (28 ans).

Après le prêt avec option d’achat d’Aboubaka Soumahoro (Hambourg), l’AS Saint-Etienne s’est attaché les services d’un autre défenseur central en cette dernière journée de mercato hivernal. Comme attendu, Julien Le Cardinal quitte le Stade Brestois pour rejoindre le Forez. Il s’agit d’un transfert dont le montant n’a pas été dévoilé. Si l’on peut craindre le manque d’expérience de Soumahoro, qui a 20 ans et a peu joué chez les professionnels, aussi bien avec le PFC qu’avec le HSV, Le Cardinal, lui, est rompu aux joutes françaises. Passé par Guingamp, Saint-Brieuc, Bastia, le Paris FC et le RC Lens avant le SB29, il connait aussi bien la Ligue 2 que l’élite.

« Je suis très impatient de commencer cette aventure »

Sur le site des Verts, la recrue stéphanoise a déclaré : « Je suis très heureux de faire partie de ce club spécial, par son histoire et tout ce qu’il a pu apporter au football français. Je suis très impatient de commencer cette aventure, de retrouver mes nouveaux coéquipiers et de découvrir le peuple vert dès ce week-end ! ». Le directeur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin, a dit : « Julien est un défenseur intelligent et polyvalent. S’il joue principalement dans l’axe, il peut aussi évoluer sur un côté. Il va nous amener de l’expérience et apporter une nouvelle énergie au sein du vestiaire. Son parcours doit faire de lui un leader sur et en dehors du terrain. Il est complètement opérationnel et va rapidement s’intégrer dans l’effectif ».